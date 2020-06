Blanes denuncia 1.575 persones en 3 mesos per incomplir el confinament

La Policia Local de Blanes ha interposat 1.575 denúncies a persones i conductors que han incomplert les mesures de confinament al llarg de tres mesos. Durant les primeres setmanes els controls es van combinar en carrers del nucli urbà i també als accessos del municipi per garantir que no hi havia mobilitat interna, però tampoc externa.

A mesura que s'ha anat avançant en el desconfinament, els controls s'han concentrat a peu de carretera per controlar que ningú accedís a la segona residència.

Al llarg dels tres mesos s'han identificat 21.671 vehicles en els controls viaris. El ritme de denúncies ha anat decreixent a mesura que s'avançava en el desconfinament i durant l'últim cap de setmana només es van aixecar només 13 actes.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus