La Generalitat destina 2,4 milions a reparar l'esvoranc que el temporal Gloria va provocar al dic del port de Blanes

La Generalitat ha aprovat destinar 2,4 milions d'euros per reparar l'esvoranc que el temporal Gloria va provocar al dic de recer del port de Blanes. El Consell Executiu ha aprovat aquest dimarts la declaració d'emergència de les obres, que duraran nou mesos. Entre d'altres, els treballs se centraran en tapar el forat de 30 metres que la llevantada va obrir a l'espatller del dic i a reposar l'escullera amb pedres i blocs de formigó. A finals de febrer, durant una visita a la zona, el conseller de Territori, Damià Calvet, ja va avançar que els treballs costarien més de 2 MEUR. La crisi sanitària de la covid-19 ha endarrerit els estudis, la redacció i tràmits del projecte, però ara el Govern ho té tot a punt per engegar l'obra.

El Consell Executiu ha aprovat la declaració d'emergència per a la reparació dels danys estructurals que va patir el dic de recer al port de Blanes a causa del temporal Gloria. Les obres consistiran en el reforç del dic de recer, especialment en la tercera alineació d'aquesta infraestructura, on el temporal va causar un esvoranc a l'escullera i una obertura a l'espatller en un tram de 30 metres de longitud. Ports de la Generalitat invertirà 2,4 MEUR per arranjar aquests desperfectes i les obres tindran un termini d'execució de nou mesos.

Els treballs consistiran en la retirada de l'escullera, col·locada durant l'actuació provisional, i els enderrocs del tram d'espatller i del paviment afectats. Un cop fet això, es reforçarà la part exterior del dic de recer amb la reposició de pedra d'escullera i blocs de formigó. Després, es construirà un nou tram d'espatller i es pavimentarà la part del moll afectada.

Segons concreta el Govern, "la crisi sanitària del coronavirus ha influït en l'endarreriment dels estudis, la redacció de projecte i les tramitacions pertinents". "Un cop s'ha disposat dels estudis i del projecte, ja s'està en disposició de poder començar les obres", hi afegeix la Generalitat.



Estudis d'onatge i vent

Tan bon punt la situació actual per la covid-19 ho ha permès, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) ha fet diverses simulacions. En aquest estudi s'ha exposat el dic a diferents tipus d'onatge i vent per analitzar les situacions produïdes.

"Dels resultats obtinguts en aquestes proves n'ha sortit la millor solució per arranjar els desperfectes ocasionats pel temporal i per preparar aquesta part del port per a futurs temporals similars al Gloria", explica el Govern. Paral·lelament, s'ha anat redactant el projecte d'obres a executar per reparar el dic de recer.

L'endemà que el temporal remetés, Ports ja va fer una primera actuació provisional per arranjar l'esvoranc de Blanes. En concret, es van posar peces d'escullera per tapar l'esvoranc i l'obertura de l'espatller.