Set ajuntaments de la Selva volen municipalitzar el servei de menjador a les escoles

Els ajuntaments d'Arbúcies, Breda, la Cellera de Ter, Hostalric, Riells i Viabrea, Sant Hilari Sacalm i Vilobí d'Onyar, tots ells de la Selva, han començat els tràmits per municipalitzar el servei de menjador escolar a partir del curs 2021-2022. Aquest curs acaben els contractes actuals i per això han començat els processos per gestionar el servei des del mateix consistori. En un comunicat, els set ajuntaments consideren que amb la municipalització podran garantir "una millor qualitat, una gestió més eficient i una participació més directa de les famílies". Els consistoris selvatans ja han demanat signar un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de la Selva perquè aquest els permeti tirar endavant el procés.

Els ajuntaments han afirmat que l'informe que el Departament d'Educació va enviar al president de l'ens comarcal "obre una finestra nova" que permetrà la municipalització del servei. El procediment que caldrà seguir, però, necessàriament passa per la recuperació de les competències de la gestió dels menjadors escolars per part del Consell Comarcal. Actualment, estan en mans d'Educació després que el plenari del mes de maig s'aprovés retornar-les.

En aquell moment, el president de l'organisme, Salvador Balliu, va avançar que no hi havia prou garanties jurídiques que permetessin al Consell Comarcal de la Selva garantir la gestió directa per part de les AMPA o els ajuntaments. Per això va retornar les competències a Educació a l'espera que arribés un informe.

La setmana passada, el Departament va enviar-lo a l'ens i ara preveuen recuperar les competències el proper ple. Una vegada s'aprovi aquest punt, el Consell Comarcal podrà començar a signar convenis de col·laboració amb ajuntaments o associacions de famílies que vulguin gestionar directament el servei de menjador als centres.

Els ajuntaments d'Arbúcies, Breda, la Cellera de Ter, Hostalric, Riells i Viabrea, Sant Hilari Sacalm i Vilobí d'Onyar han defensat que la municipalització els permetrà oferir un "servei de qualitat, de quilòmetre zero i socialment responsable". A més, els ajuntaments també destaquen que "en tot moment" tindran en compte l'opinió de les famílies en la gestió del servei.