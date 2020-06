Els Bombers han de rescatar un bus amb una barca a pedals, a Tossa

Els Bombers ahir van rescatar un submarinista que no es trobava bé a la cala Giverola a Tossa de Mar. Van haver d'entrar a l'aigua amb una embarcació propulsada a pedals. Quan van arribar-hi, l'home estava marejat i amb les pulsacions molt baixes i els va explicar que acabava de fer una immersió i no es trobava bé.

Els Bombers van poder traslladar l'home fins a la barca que tenen a les instal·lacions portuàries de Tossa i els Serveis d'Emergències Mèdiques se'n van fer càrrec.

L'acció va provocar la denúncia del sindicat UGT. El sindicat planteja que falta material per a rescats aquàtics. Van concretar que la imatge mostra l'escassetat de mitjans que pateixen els Bombers de Tossa de Mar. Fonts del sindicat asseguren que fa anys que esperen tenir material com roba de neoprè. Afirmen que a Tossa hi ha una barca que forma part del parc dels bombers voluntaris.