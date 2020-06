Desmantellen un punt de cria i venda il·legal de gossos de raça a Blanes amb denúncies de fa sis anys

La Policia Local de Blanes ha desmantellat un punt de cria i venda il·legal de gossos de raça a Blanes que acumulava denúncies des de fa sis anys.

Els efectius policials han procedit avui a desmantellar l'activitat il·legal situada al barri de Valldolig, en una finca ubicada al límit municipal a tocar amb Lloret de Mar.

Quan s'hagi completat l'operatiu, s'hauran desallotjat, lliurats per l'Ajuntament de Blanes al CAAS (el Centre d'Acollida d'Animals de la Selva) perquè els cans visquin en instal·lacions adequades pel seu allotjament, i puguin ser adoptats per particulars o bé cedits reglamentàriament a altres entitats protectores.

L'ajuntament informa que avui s'ha iniciat la recollida però que encara podrà durar uns quants dies més, a causa de l'elevada quantitat de gossos que hi ha a la finca.

Al marge de la trentena de gossos lliurats al CASS n'hi ha d'altres cinc que han quedat sota custòdia de la persona que figurava com a propietària, tant dels animals de companyia com de la instal·lació on es feia l'activitat il·legal de cria i venda de gossos.

L'operatiu de la Policia Local de Blanes realitzat avui culmina un llarg nombre d'inspeccions i actuacions durant sis anys.

La regidora de l'Àrea de Protecció i Benestar dels Animals de l'Ajuntament de Blanes, Marina Vall·llosada, assegura en el comunicat que : "Com a regidora de l'Ajuntament de Blanes, però també com advocada especialitzada en Dret Animal, visc una sensació agre-dolça. Estic contenta per haver pogut acabar amb un malson, la cria i venda il·legal d'éssers vius. Però al mateix temps no em puc estar de lamentar que s'hagi hagut d'esmerçar tant de temps i esforços per a una qüestió tan evident, com en tants altres casos en què la defensa dels drets dels animals topa amb el mur infranquejable de l'administració pública".



Investigació iniciada el maig del 2014

Tot i que no se sap des de quant de temps fa que la persona identificada com a propietària de la instal·lació i manteniment dels animals es dedicava a aquesta activitat il·legal, els antecedents administratius previs situen l'inici de la investigació el maig de l'any 2014, fa poc més de sis anys. Agents de la Guàrdia Civil de SEPRONA (Servei de Protecció de la Natura) van realitzar una inspecció a la parcel·la per venda d'animals de companyia per internet.

S'hi van localitzar anomalies a les cartilles veterinàries, manca de condicionament de les instal·lacions a les caneres, 38 gossos no censats, així com cria i manteniment de gossos de manera il·legal. Dos mesos més tard, l'Ajuntament de Blanes va iniciar un expedient sancionador que va quedar sense resolució perquè no podia accedir a la finca.

Posteriorment, el març del 2015, SEPRONA va tornar a fer una nova inspecció, i a l'abril el propietari va demanar una autorització per legalitzar el nucli zoològic que li va ser denegada pel consistori. Encara aquell mateix any, l'agost del 2015, la Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos d'Esquadra (URMA) va realitzar una inspecció, localitzant 48 gossos i una situació anàloga a l'anteriorment descrita.



Denúncia per un gos mort per parvovirus

Al llarg dels següents anys s'han anat succeint tant inspeccions d'autoritats, com accions per part del propietari per censar els gossos o intentar legalitzar el nucli zoològic. Un dels fets determinants es va produir l'octubre del 2019, quan un agent del Cos dels Mossos d'Esquadra va comprar-li al propietari un gos de raça Brac de Weimar per 475 euros i en pocs dies va morir a causa de la 'parvovirus', fet que va denunciar-ho al Departament de Medi Ambient de la Generalitat.

Això va desencadenar una nova inspecció, en aquest cas a càrrec dels Agents Rurals amb la Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos d'Esquadra, que el novembre de l'any passat van trobar-hi 48 gossos, un teixó dissecat, medicaments injectables, agulles apilades i utilitzades, velles receptes veterinàries i altres tipus de material. Entre ells, manuscrits del propietari sobre praxis veterinària, còpules entre animals i transaccions econòmiques.



Inspecció de la Policia Local

La setmana del 30 d'abril al 3 de maig d'aquest 2020 la Policia Local de Blanes va intentar realitzar inspecció en la finca indicada, exposant els motius al·legats pel propietari per excusar la seva presència. Finalment, després de noves evasives, la Policia Local de Blanes va optar per muntar un operatiu de vigilància a la via d'accés a la finca, podent entrar-hi el 4 de maig, i aixecant la corresponent acta que va determinar diverses conclusions.

La principal és que s'hi ha estat realitzant una activitat de nucli zoològic sense llicència ni autorització municipal, i les instal·lacions no reuneixen les condicions adients per a la salut, seguretat i benestar dels animals. Entre altres motius, perquè els materials utilitzats per a les construccions on s'allotgen els gossos són restes de taulers de fusta, portes, somiers i matalassos.

Tampoc hi ha un pla d'higiene i profilaxi a càrrec d'un veterinari, i els animals no participen d'una dieta equilibrada i saludable: fins i tot alguns d'ells aparenten un sobrepès després que no se'ls ha alimentat adequadament. Quant a la venda d'animals, es considera que el propietari ha estat fent-la durant tots aquests anys de manera il·lícita, sense inscripció al Registre General de Nuclis Zoològics de la Generalitat. Amb tot, durant la inspecció l'aparença tan física com psicològica dels animals es va veure que era correcta i que el tracte que se'ls proporciona és adequat quant a l'estima envers els gossos.