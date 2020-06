El Govern portarà a la fiscalia d'assumptes ambientals les obres del Ministeri a la desembocadura de la Tordera

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha anunciat aquest dijous que portaran a la fiscalia d'assumptes ambientals unes obres que el Ministeri està fent a la desembocadura de la Tordera, en el marc de les actuacions de reparació després del temporal Glòria. Calvet ha explicat que s'han destruït almenys dos nius per utilitzar maquinària pesada en lloc de fer una neteja manual, i ha recriminat que retiressin les tanques que hi havia per protegir la zona, que és un espai de la Xarxa Natura 2000. "No s'hauria d'haver fet mai aquesta neteja amb maquinària pesada, s'ha de fer neteja manual. Això és sabut, no pot haver cap excusa, és una actuació molt barroera", s'ha queixat.



Els Agents Rurals han pres nota del que ha passat, ha dit Calvet, i s'obrirà un expedient davant de la fiscalia d'assumptes ambientals. El conseller ha recordat que la Xarxa Natura 2000 està molt preservada per la UE.

D'altra banda, sobre l'Agència de la Natura que va aprovar dimecres el Parlament, Calvet ha reconegut que hi ha hagut "desinformació", que la gent "pel que sigui no sabia que aquest debat estava en marxa des de feia tres anys al Parlament". En les últimes setmanes hi ha hagut un esforç de comunicació amb els diferents actors, i ha assegurat que alguns han reconegut que si haguessin sabut realment què era l'agència no s'hi haurien oposat inicialment.

També ha aprofitat per reivindicar el suport que ha tingut l'agència al Parlament, amb una majoria "molt qualificada" de partits que tenen pràcticament el 100% de les alcaldies.

El conseller ha insistit que l'agència no treu cap competència als ajuntaments ni al Departament d'Agricultura, i es dedicarà a fer d'autoritat ambiental, com abans ho feia una direcció general "sense cap participació". Ara tots els actors hi podran dir la seva i tindrà un desplegament territorial, ha recordat. El conseller calcula que trigaran un any per fer el reglament, els estatuts de l'organisme, i ha apuntat que la seva elaboració serà molt participada.

