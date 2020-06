El Sociosanitari de Lloret de Mar torna a permetre visites a pacients

L'hospital Sociosanitari de Lloret de Mar (Selva) ha començat a permetre visites després de tres mesos suspeses com a conseqüència del coronavirus. Malgrat aquesta mesura preventiva per evitar contagis, durant tot aquest temps els familiars han pogut estar en contacte amb els pacients del centre gràcies a les videotrucades que s'han fet periòdicament. De moment, les visites al Sociosanitari de Lloret només es permeten per a un sol familiar un cop a la setmana, s'hi pot estar un màxim de 30 minuts en cada trobada i sota estrictes mesures de seguretat. En aquest sentit, a banda de l'ús de mascaretes i gels desinfectants les visites es fan en una zona específica i el familiar ha de ser el mateix en les dues setmanes següents.

A més, abans de la visita, es fan unes preguntes de cribratge sanitari als familiars, se'ls hi pren la temperatura i es realitza una breu explicació de les normes. El de Lloret de Mar ha estat l'últim dels tres sociosanitaris de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva en permetre l'entrada de visites presencials. I és que ha estat el centre on la Covid-19 ha tingut una major afectació entre els pacients i també entre el personal sanitari.

El nombre de casos va obligar a posar en marxa un pla de sectorització per tal de mantenir els pacients afectats pel coronavirus separats dels que no tenien la malaltia. A dia d'avui només queda una persona positiva i continua en aïllament.