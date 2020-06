Vidreres suspèn els correbous de la festa major pel coronavirus

L'Ajuntament de Vidreres ha suspès els correbous de la Festa Major del poble pel coronavirus. Es tracta d'una activitat polèmica ja que les entitats animalistes porten anys reclamant que deixi de celebrar-se, mentre que molts veïns del poble la segueixen defensant. De fet, Vidreres és l'única localitat de les comarques de Girona que segueix fent correbous. L'incident amb un toro l'any passat va acabar portant al consistori a anunciar una consulta per tal que els veïns decidissin si es continuava celebrant. El coronavirus, però, ha fet que s'hagi suspès per primera vegada en 34 anys. Des de l'Ajuntament de Vidreres asseguren que la voluntat és fer la consulta tan aviat com sigui possible.

Els correbous, però, no seran l'única activitat que es veurà afectada durant la Festa Major de Vidreres, que es celebra la darrera setmana d'agost. De fet, tindrà un programa alternatiu on s'adaptaran tots els actes i se'n proposaran de nous per tal de poder complir amb els protocols i les mesures de seguretat estipulades.

Camps recorda que a la festa s'hi agrupen prop de 20.000 persones durant els dies que dura . Per això, explica, vol "evitar que sigui un focus d'infecció". "Creiem que hem d'anul·lar la festa tal i com la coneixem fins ara, per reformular-la i adaptar-la a les circumstàncies", assenyala.

