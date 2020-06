L'Audiència absol el venedor de llaminadures d'Hostalric acusat d'abusar de vuit nenes

L'Audiència de Girona ha absolt el venedor de llaminadures d'Hostalric acusat d'abusar de vuit nenes d'entre 8 i 12 anys. El processat s'enfrontava a 45 anys de presó. El tribunal no es creu el relat de les menors i subratlla que les seves declaracions estan plenes de "contradiccions i discordances insalvables". La sentència creu que les nenes –totes elles, amigues- van "exagerar" el fet que l'home "era massa efusiu amb les clientes" perquè les petonejava, les abraçava, els hi feia la barqueta o els donava palmellades al cul. A més dels abusos, el tribunal també absol l'acusat d'un delicte de corrupció de menors perquè conclou que el buidatge del seu ordinador no es va fer com pertocava i se li va vulnerar el dret a la intimitat.

El cas que ara l'Audiència ha sentenciat es remunta set anys enrere. La fiscalia i les acusacions sostenien que, entre l'estiu del 2013 i l'octubre del 2014, l'acusat hauria fet tocaments a vuit menors. Relataven que la majoria dels abusos havien tingut lloc a dins la botiga de llaminadures, i que el propietari sempre actuava de la mateixa manera: convencia les menors perquè anessin rere el taulell, se les asseia a la falda i els feia tocaments.

L'acusat s'enfrontava a una pena global de fins a 45 anys de presó. Era la que sumaven els vuit delictes continuats d'abusos sexuals a menors de 13 anys, i un novè de corrupció de menors per difondre pornografia infantil. Perquè com recollia la fiscalia, durant el buidatge del seu ordinador i altres discs durs que se li van comissar, els Mossos d'Esquadra van trobar-li 33 vídeos on apareixien menors fent postures sexuals.

Durant el judici, el processat va negar els càrrecs. Va atribuir les denúncies de les menors a "mala fe, enveges i diners". I va subratllar que no s'havia descarregat intencionadament cap dels vídeos que se li van trobar a l'ordinador.

Ara, el tribunal de la Secció Tercera ha absolt el venedor de llaminadures. La sentència, de la qual ha estat ponent el magistrat Ildefons Carol, conclou que no hi ha res que porti a pensar que l'acusat cometés els abusos. El tribunal analitza una per una les declaracions de les menors i recull que estan plenes de "contradiccions i discordances insalvables".



Exageració i imaginació

La sentència creu que les nenes, que eren amigues entre elles, van "posar imaginació" a allò que realment van viure: "que el propietari de la botiga de llaminadures era massa efusiu amb les clientes". El tribunal recull que l'home petonejava les nenes, els hi feia fer volteretes, les abraçava, jugava amb elles a la barqueta i a l'avió o bé els donava palmellades al cul. Diu que eren conductes que, sens dubte, potser resultaven "molestes", però que en cap cas "tenien connotació sexual".

"Totes les suposades conductes lúbriques es poden explicar partint d'una mera exageració", subratlla la sentència. I hi afegeix: "A més, també ens sembla absurda la hipòtesi que l'acusat comprés 'el silenci' de les nenes regalant-los llaminadures, perquè es tracta d'una pràctica freqüent i en cap cas va ser exagerada".

De les vuit menors, el tribunal diu que set de les nenes van incórrer en contradiccions "insalvables" durant el judici. I pel que fa a l'última, diu que va descriure una situació "inversemblant", perquè va situar el suposat lloc on el propietari li feia els tocaments en un racó de la botiga de llaminadures "que es trobava a la vista de tothom".



L'anàlisi dels discs durs, nul

Pel que fa al delicte de corrupció de menors, el tribunal ni tan sols entra a valor el contingut dels arxius. Perquè sosté que, ja d'entrada, el buidatge de l'ordinador i dels discs durs no es va fer com pertocava i, per tant, el declara nul.

Aquí, l'Audiència de Girona subratlla que el simple "comís" del material informàtic no comporta que es pugui obrir i analitzar, sinó que cal una resolució judicial que ho fonamenti. I com que això no es va fer com pertocava, el tribunal conclou que es va vulnerar el dret a la intimitat de l'acusat. I en conseqüència, anul·la com a prova tot allò que se'n va extreure.

L'Audiència, doncs, absol el processat dels nou delictes que se li atribuïen. La sentència no és ferma i s'hi pot interposar recurs de cassació davant del Tribunal Suprem en un termini de cinc dies.

