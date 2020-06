Els creadors de Horrorland creen un autocine de terror a Lloret de Mar amb actuacions en viu

Lloret de Mar (Selva) tindrà un autocinema aquest estiu centrat en pel·lícules de terror. Els impulsors del projecte són Horror Box (creadors del parc d'Horrorland) i Focus Experience i plantegen una experiència immersiva amb actuacions en viu durant les pel·lícules.

AutoHorror Experience, tal com l'han batejat els seus creadors, seguirà totes les recomanacions sanitàries, ja que els espectadors miraran les pel·lícules des del seu vehicle, sense sortir-ne. L'autocine es farà a l'aparcament del parc aquàtic de WaterWorld i tindrà una capacitat màxima de 300 vehicles. Hi haurà una pantalla LED de 120 m2 i un sistema d'il·luminació per crear efectes especials. Per sentir l'àudio, els vehicles hauran de sintonitzar Ràdio Lloret de Mar.

A més de 30 actors es caracteritzaran de zombies, monstres i altres personatges de terror per espantar a tots els espectadors durant el passi de cada film. El regidor de Promoció Econòmica de Lloret de Mar, Jordi Orobitg, ha destacat el "valor afegit" de la proposta que "complementa molt bé" l'oferta turística del municipi.

L'AutoHorror Experience oferirà dos tipus d'entrades, una d'elles serà 'splash zone'. En ella, els espectadors donaran el seu consentiment perquè els actors puguin sacsejar el vehicle, impactar contra els vidres i mullar-los amb sang artificial. El segon tipus d'entrada serà per veure la pel·lícula sense que els actors vinguin directament als cotxes per interactuar. A més, hi haurà una zona de tumbones per aquells veïns o turistes de Lloret de Mar que no tinguin cotxe però vulguin gaudir de l'experiència.

Es projectaran quatre pel·lícules diferents: 'Train to Busan', 'Anarchy. La noche de las bestias', 'Freddy contra Jason' i 'Cabin in the woods'. Els dijous la projecció de les pel·lícules seran amb versió original subtitulades en castellà (a dos quarts de nou del vespre) i els divendres i dissabtes es farà doble sessió de les pel·lícules doblades en castellà (una a dos quarts de nou i la segona a dos quarts de dotze de la nit). Els diumenges només hi haurà un sol passi (a dos quarts de nou).

La preestrena de l'autocine de terror es farà el dijous 9 de juliol i es farà una sessió dedicada al personal sanitari en homenatge a la seva tasca durant la pandèmia. Per això, els treballadors del món sanitari podran entrar gratuïtament a l'autocinema. Les entrades ja estan a la venda al portal web d'Horror Box amb un preu que parteix dels 20 euros.