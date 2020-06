Lloret de Mar controlarà amb videosensors l'ocupació de les principals platges

L'Ajuntament de Lloret de Mar (Selva) controlarà l'ocupació de la platja principal i la de Fenals amb videosensors. Aquests aparells estan distribuïts per la sorra i enfoquen a diferents sectors. Cada vegada que algú ocupa una part de la platja, el sensor ho detecta. Cada cinc minuts, els sensors envien imatges encriptades a un servidor i aquests converteixen les imatges en xifres i s'envien al consistori per saber el nivell d'ocupació de cada sector i de la platja en general. L'alcalde, Jaume Dulsat, ha recordat que la divisió per col·lectius de cada platja és una "alta recomanació", però en cap cas serà una obligació. Les dues principals platges comptaran amb un espai per a famílies, un altre per a gent gran i un altre per a adults.