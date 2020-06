Tossa de Mar comença a prendre la temperatura als turistes de manera voluntària

Tossa de Mar (Selva) ha començat a prendre la temperatura als turistes i visitants. El control amb termòmetres es fa als tres aparcaments situats a les entrades del poble. La mesura és voluntària, però sí que l'alcaldessa, Imma Colom, demana "coresponsabilitat" als visitants i estiuejants que s'acostin a Tossa. En cas que algú tingui febre o la seva temperatura sigui més alta d'allò habitual, se li oferirà la possibilitat que personal sanitari l'atengui per telèfon i li doni consells. En paral·lel, i com a prevenció davant la covid-19, l'Ajuntament ha creat una aplicació mòbil per controlar l'aforament a les platges. Es pot descarregar mitjançant un codi QR i el consistori calcula que, diàriament, hi pot haver un màxim de 9.000 banyistes.

Vigilants amb termòmetres als aparcaments situats a les tres entrades naturals per accedir al poble: venint de Llagostera, de Lloret de Mar o de Sant Feliu de Guíxols. Tossa ha començat avui a prendre la temperatura als turistes i visitants, com una de les mesures per prevenir els contagis de la covid-19.

Cada vegada que un conductor accedeix a un d'aquests aparcaments, el vigilant li demana si està d'acord en què se li prengui la temperatura. "De cap manera podem forçar res, és una mesura totalment voluntària", explica l'alcaldessa.

Imma Colom diu que el fet que a l'interior del nucli pràcticament no hi hagi aparcaments ha facilitat posar en marxa aquesta iniciativa. Centrada, sobretot, en conscienciar que no s'ha d'abaixar la guàrdia davant el coronavirus.

L'alcaldessa de Tossa recorda que el municipi no ha registrat massa contagis per la covid-19, i per això demana "conscienciació i coresponsabilitat" als turistes i estiuejants. Bé siguin visitants de proximitat, bé siguin estrangers.

En cas que es detecti que algú té febre o la seva temperatura sigui superior a allò habitual, se li oferirà poder trucar a un sanitari perquè li doni consell. "No hem volgut prendre cap mesura massiva, com ara càmeres d'infrarojos, sinó que cadascú haurà de donar permís perquè se li prengui la temperatura", concreta Colom. "I en cas que la tingui alta, tampoc se li prohibirà que entri al poble, perquè això entra dins els drets i les llibertats de cadascú; però allò bàsic és ser responsable", reitera l'alcaldessa, apel·lant a la consciència ciutadana.

Aplicació a les platges

En paral·lel, i com a prevenció davant del coronavirus, el consistori posarà en servei en els propers dies una aplicació mòbil. Permetrà controlar l'aforament tant a les platges com als diferents equipaments municipals (per exemple, museus). Es podrà descarregar mitjançant un codi QR i donarà informació al minut sobre la quantitat de gent que hi ha a cada lloc (i d'aquesta manera, poder-se planificar la visita).

A la platja, el consistori calcula que, al llarg del dia, es pot arribar a un màxim de 9.000 banyistes (comptant que hi aniran per torns). Per facilitar el moviment, la mateixa aplicació avisarà aquells que portin massa estona a la sorra, i els recomanarà cedir l'espai a d'altres banyistes.

El regidor de Turisme, Gregori Martínez, explica que l'objectiu de l'aplicació és poder gestionar el flux de persones que van i venen de la platja per evitar tancar-la, "com sí que ha passat a Barcelona". A més, l'Ajuntament calcula que la majoria d'estiuejants i residents es baixaran l'APP als seus dispositius (i estima que tan sols entre un 5 i un 8% dels qui parin la tovallola a la sorra optaran per no fer-ho).

A més, en cas que se superi l'aforament a la platja, la mateixa aplicació "recomanarà altres llocs i atractius turístics de Tossa per visitar", explica Martínez.

Per últim, l'Ajuntament de Tossa de Mar també ha posat en marxa un dispositiu de vigilància a peu de platja. Els controladors miren que es garanteixin les distàncies de seguretat i que es respecti la normativa de prevenció. Per exemple, estan prohibits els esports en grup, i tan sols es pot jugar en parelles a la part més allunyada de l'aigua. Si no es respecten les indicacions dels vigilants, s'avisarà la Policia Local.