Denuncien penalment un camioner per circular amb el tacògraf manipulat a Riudellots de la Selva

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un home de 63 anys de nacionalitat espanyola i veí d'Águilas (Múrcia) per conduir un camió amb el tacògraf manipulat. La policia el va enxampar el 19 de juny a les dues de la matinada a l'AP-7, a l'alçada de Riudellots de la Selva (Selva) perquè estava fent servir el mòbil mentre conduïa. Quan el van aturar, van inspeccionar el tacògraf per comprovar les hores de descans. La sorpresa va ser, però, que l'aparell estava marcant un descans fictici, ja que el conductor seguia circulant per l'autopista. Això va aixecar les sospites dels agents en pensar que tenia el tacògraf manipulat i minuts més tard van trobar la modificació.

Per aquest motiu es van obrir diligències penals al camioner, com a presumpte autor d'un delicte de falsificació documental i es va immobilitzar el vehicle. L'home no té antecedents i se'l citarà per declarar sobre els fets.