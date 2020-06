Aturem la C-32 creu que és "indignant" que Territori recuperi el projecte entre Tordera i Lloret de Mar

La plataforma Aturem la C-32 titlla d'"indignant" la decisió del Departament de Territori i Sostenibilitat de recuperar la perllongació de la carretera entre Tordera (Maresme) i Lloret de Mar (Selva). L'entitat ecologista s'ha mostrat "sorpresa" que arribi just després de la pandèmia. El portaveu de la plataforma, Joan Mora, creu que amb el confinament hi havia "una nova manera de fer i de construir la nostra economia". De tota manera, Mora creu que els constants intents de Territori per tirar endavant aquesta ampliació de la carretera respon a interessos econòmics. "D'aquí a un any s'acaba la concessió dels peatges de la C-32 i l'empresa necessita un nou projecte per mantenir-los", ha conclòs Mora.