La CUP demana la compareixença de Calvet al Parlament pel perllongament de la C-32 fins a Lloret de Mar

La CUP ha demanat la compareixença del conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, a la comissió del ram del Parlament perquè expliqui el projecte de perllongament de l'autopista C-32 des de Tordera fins a Lloret de Mar. Els cupaires volen que aclareixi l'ampliació de la via per la comarca de la Selva ja que consideren que no es compleix cap garantia ambiental.

A més, han recordat en un comunicat que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha suspès dues vegades el projecte per vulnerar la Llei de canvi climàtic. La diputada de la CUP Natàlia Sánchez ha criticat que les obres comportaran ingressos per a Abertis i ha lamentat que no s'aposti per millorar altres carreteres com la GI-682.