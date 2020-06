Detingut a Riudarenes un home per conduir begut i de forma temerària un cotxe amb els seus fills menors dins

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per conduir begut i de forma temerària un cotxe amb els seus fills menors dins.

A més, El detingut va generar una situació de pànic i perill entre les famílies amb mainada que es trobaven en una àrea de pícnic. Agents fora de servei dels Mossos i un agent de la Policia Local de Lloret de Mar van poder aturar el cotxe i evitar atropellaments

L'arrestat és un home de 52 anys, de nacionalitat uruguaiana i veí de Girona a qui s'acusa de ser el presumpte autor de dos delictes contra la seguretat del trànsit; per conducció temerària i sota els efectes de l'alcohol.

El passat 21 de juny, prop de les nou del vespre, dos mossos i un policia local de Lloret de Mar es trobaven fora de servei amb les seves respectives famílies a l'àrea de pícnic dels Avets situada a l'antiga carretera de Santa Coloma de Farners a Riudarenes.

Mentre es trobaven en aquesta zona amb molta més gent, principalment mainada que estava jugant en una zona boscosa, on no poden entrar vehicles, ja que hi ha espais de joc, van sentir el soroll d'un vehicle que realitzava fortes accelerades i derrapades.

De sobte, la gent va començar a cridar i a esquivar un turisme que va aparèixer a gran velocitat per tal d'evitar ser atropellats. Els agents van començar a protegir els nens i nenes sense que el cotxe disminuís la velocitat.

En el moment en què el turisme va reduir la velocitat, un dels agents va poder agafar el cinturó de seguretat a través de la finestra del conductor per evitar els seus moviments, mentre que altre agent li treia la clau del contacte i apagava el motor.

Dos menors de 9 i 11 anys al cotxe

El conductor viatjava amb una dona asseguda al seient de copilot i a darrere hi viatjaven dos menors d'edat de 9 i 11 anys, un dels quals de seguida va obrir la porta i va baixar del cotxe molt espantat.

Els agents van retenir l'home fins a l'arribada de les patrulles uniformades de la comissaria de Santa Coloma de Farners, que es va fer càrrec de l'actuació, i que ja havien estat alertades a través de nombroses trucades al telèfon d'emergències 112.

Abans de ser aturat aquest conductor havia sortit del bar de l'àrea de servei i es va accidentar contra un rec, causant danys a plantes de la zona de jardí de l'estacionament. El vehicle presentava danys a la seva part davantera.

Una dotació de trànsit de Girona s'hi va adreçar per realitzar-li la prova de detecció d'alcohol, donant una taxa de 0,91 mg/l aire aspirat.

El detingut, a qui no li consten antecedents policials, va passar el 22 de juny a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Santa Coloma de Farners, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.