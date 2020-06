Posen a informació pública uns nous estudis de la prolongació de C-32 fins a Lloret

El departament de Territori ha iniciat el procés d'informació pública d'un nou estudi informatiu i un altre d'impacte ambiental del perllongament de la C-32 entre Tordera (Maresme), Blanes i Lloret de Mar que introdueixen conceptes assenyalats pel TSJC.

Segons ha informat avui divendres Territori, els nous estudis complementen i completen l'estudi anterior, milloren aspectes mediambientals i noves alternatives de traçat.

Es preveu que la carretera, lliure de pagament, tingui una longitud de 6,5 quilòmetres, estigui formada per tres carrils i compti amb una ramal d'un quilòmetre per connectar amb la GI-682.

Com a mesures correctores addicionals a les ja previstes en estudis anteriors i als aspectes assenyalats pel TSJC, els documents inclouen actuacions com l'execució de viaductes amb metodologies més respectuoses amb l'entorn, l'increment de la longitud d'alguns túnels o mesures per millorar la qualitat de l'aire.

A partir de demà, s'inicia el termini per a la presentació de propostes, que serà de 45 dies hàbils per als particulars i de 30 més per als organismes oficials.