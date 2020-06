Els ecologistes estudien portar als tribunals el nou projecte de la C-32

Gairebé vint-i-quatre hores després de conèixer la publicació per part de la Generalitat de l'estudi d'ampliació i d'impacte ambiental per prolongar l'autopista C-32 entre Blanes, Tordera i Lloret de Mar, el grup ecologista SOS Costa Brava –del qual forma part l'agrupació Aturem la C-32– es va reunir ahir a Sant Pere del Bosc en una assemblea on es va iniciar el debat per estudiar si portar el nou projecte als tribunals en cas que es detectin irregularitats o vulneracions de la Llei del canvi climàtic, un fet que asseguren que no serà immediat degut a la densitat dels documents.

«Lluitarem fins al final. En l'àmbit judicial, polític i social», reivindica Jordi Palaudelmas, membre de la plataforma ecologista. «És una contradicció total per part de Territori dictar un estat d'emergència climàtica i fer una proposta per arrasar un bosc sencer. I també denunciem que es una contradicció parlar de descarbonització i parlar de noves carreteres, i també és indignant que després de sortir d'un estat d'emergència sanitària, es vulguin destinar més de 100 milions d'euros per fer una obra innecessària», defensa Palaudelmas.

Els activistes també qüestionen el finançament d'aquesta carretera, la qual fins ara estava subjecte a un conveni amb Abertis: «Com es pagarà això? Hi ha un conveni signat l'any 2015 amb Abertis, que no és aplicable en aquest nou projecte, tot i que el conveni establia càlculs de retorn mitjançant un rescabalament. La Generalitat no té pressupostada l'obra. I un altre supòsit seria allargar la concessió, nosaltres entenem que això és servir arguments a Abertis per allargar la concessió o bé quan s'obri el període de discussió, donar arguments a una empresa privada de cara a la negociació amb la Generalitat i això és inadmissible».

Els ecologistes insisteixen en la hipòtesi que el projecte pretén beneficiar l'actual concessionària, Abertis, ja que al 2021 se li acaba la concessió dels peatges en diversos trams del país, entre ells el que uneix Barcelona i la Junquera –que finalitza el 31 d'agost de l'any vinent. De fet, tal com va avançar el rotatiu Economía Digital, fa poc l'empresa va anunciar un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) a les concessionàries Acesa, Invicat i Aucat que es començarà a negociar a principis de juliol. Cal recordar que Abertis és la principal concessionària d'autopistes de l'Estat espanyol. Precisament, l'empresa reclama a l'estat 3.325 milions d'euros en concepte d'inversió en els trams d'autopista de l'AP-7 entre Tarragona- Barcelona i Barcelona-la Junquera, així com de compensació.

Preservar Sant Pere del Bosc

Des de l'entitat ecologista també han entrat una instància a l'Ajuntament de Lloret de Mar per sol·licitar que es realitzin actuacions per restaurar el monument de l'Àngel, que corona el bosc.