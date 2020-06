Calvet defensa que el nou estudi de la C-32 ha refet els anteriors i confia que els opositors en vegin «la utilitat»

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, defensa que el nou estudi informatiu i d'impacte ambiental de la prolongació de la C-32 entre Tordera i Lloret de Mar esmena els errors de l'anterior i que van fer el TSJC suspengués cautelarment el projecte en dues ocasions. "Hem refet allò que se'ns havia demanat, ara ho hem presentat i segueix el tràmit amb normalitat", ha afirmat el conseller.

Calvet reitera que és una infraestructura "necessària" per a la mobilitat entre el Maresme i la Selva marítima i confia que la plataforma Aturem la C-32 en vegi "la utilitat" un cop analitzats els nous documents, sotmesos a informació pública. "El Govern de la Generalitat el vol tirar endavant", ha afirmat el conseller.

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha tornat a reactivar el projecte d'ampliació de la C-32 entre Tordera (Maresme) i Lloret de Mar (Selva). Segons van informar en un comunicat divendres passat, han sotmès a informació pública un nou estudi informatiu i un altre d'impacte ambiental per aquest tram de carretera. Els dos estudis han de complementar i completar la documentació anterior elaborada per Territori, però introduint "diversos conceptes" que va demanar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en la suspensió cautelar dels documents.

Ara, amb els nous estudis informatiu i d'impacte ambiental, el Govern confia en aixecar les mesures cautelars del TSJC i tirar endavant aquesta infraestructura. "Així ho esperem perquè considerem que és una infraestructura necessària que garanteix la mobilitat a la Costa Brava, amb aquest enllaç entre el Maresme i la Selva marítima absolutament necessari", ha afirmat el conseller Damià Calvet.

La recuperació del projecte de la C-32 per part del Departament de Territori i Sostenibilitat va agafar per "sorpresa" la plataforma Aturem la C-32 que va qualificar d'"indignant" que el Govern vulgui tirar endavant el projecte. La plataforma ja va anunciar que estudiarà els documents i no descarta tornar a recórrer al TSJC per evitar que la infraestructura s'acabi construint.

En aquest sentit, Calvet confia que els ecologistes puguin "entendre'n la utilitat" tan bon punt puguin "repassar el projecte": "Per aquesta infraestructura hi passarà també transport públic i vehicles més sostenibles, el que fa la infraestructura és garantir la mobilitat, fer que la mobilitat sigui més sostenible és el que hem de fer possible".

El conseller ha recordat que el tribunal va assenyalar "un seguit de coses" que havia d'incloure l'estudi informatiu i d'impacte ambiental i que el Departament ho ha "refet" seguint aquestes indicacions. "Hem trigat una mica més de temps del necessari, també per l'impacte de la pandèmia al Departament, però hem corregit tot allò que se'ns havia demanat", ha conclòs Calvet.

Segons va informar Territori, el projecte vol donar una continuïtat a la C-32 que s'atura a Tordera per millorar l'accés al sud de la Costa Brava, als municipis de Lloret de Mar i Blanes. Aquesta vegada, el Departament ha elaborat una eina de simulació de trànsit dins de l'estudi informatiu per avaluar les alternatives que hi ha a la carretera.

Segons el Departament, aquesta eina indica que el corredor de la C-32 que proposa el Govern és el que assoleix els millors resultats. Territori apunta que, en la simulació, el traçat proposat és l'únic que disminueix les emissions de CO2 i allibera més vehicles a les carreteres de la GI-600 i GI-682.

En aquest nou informe analitzen traçats alternatius i, també, estudien les implicacions de no fer l'ampliació. Tot i així, sostenen que la proposta més idònia, segons l'informe, és la mateixa que en els estudis anteriors. Es tractaria d'una carretera de tres carrils amb una longitud de 6,5 km.

Territori també ha inclòs la construcció de viaductes amb metodologies més respectuoses amb el territori o incrementar alguns túnels, així com també mesures per millorar la qualitat de l'aire.

