Una falsa alarma permet descobrir més de 3.000 plantes de marihuana en dos habitatges de Lloret i Tossa

Els Mossos d'Esquadra van rebre la tarda del 23 de juny un avís d'un possible robatori a Lloret de Mar. S'havia disparat l'alarma d'una casa situada al carrer Gènova, alertant que hi podria haver entrat un lladre.

Arran de l'avís de la central, una patrulla va anar fins al lloc. Però quan hi va arribar, va veure com el robatori havia estat una falsa alarma. A dins l'habitatge no hi havia cap lladre, però sí que els Mossos van descobrir una altra cosa: que a dins algú hi estaria cultivant marihuana.

Els agents van obrir una investigació per localitzar els responsables de la plantació, i això els va portar fins a una altra casa, en aquest cas de Tossa de Mar. Quan hi van arribar, els policies van veure tres homes i els van identificar. Són tres joves serbis de 25, 31 i 34 anys, tots veïns de Tossa.

Però a més, aquí els agents també van localitzar-hi una altra plantació. Per això, després de rebre la corresponent ordre judicial, els Mossos van entrar a les dues cases de Lloret i Tossa per desmantellar els cultius.

A l'interior de la primera, hi van trobar 2.420 plantes, 21 ventiladors, sis extractors 36 fluorescents i cinc aires condicionats. Després, els agents van registrar la casa de Tossa de Mar. A dins hi van trobar 590 plantes de marihuana, 56 focus, 56 transformadors, quatre aparells d'aire condicionat, quatre extractors i nou ventiladors.

Amb la llum punxada



A més, els agents també van veure com els tres joves havien punxat la llum, fent connexions fraudulentes a la xarxa per poder-hi connectar tots els aparells per afavorir el creixement dels cabdells de marihuana. Per això, van detenir-los per un delicte de tràfic de drogues i un altre de defraudació de fluid elèctric.

Els detinguts, que no tenien antecedents, van passar divendres passat a disposició el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Blanes. Després de prendre'ls declaració, el jutge els va deixar en llibertat provisional.