Els Mossos investiguen la violació d'una noia a Lloret de Mar

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per identificar i detenir el sospitós de violar una noia de 21 anys a Lloret de Mar la nit de diumenge a dilluns. La víctima, que és veïna de la població, ha relatat als investigadors que un home que no coneixia de res la va començar a seguir. Eren cap a les quatre de la matinada quan la noia va deixar els amics amb qui havia sortit per tornar cap a casa.

El sospitós va perseguir la víctima per diversos carrers fent-li insinuacions sexuals. La noia va accelerar el pas però quan travessava un parc de la població, l'agressor la va atacar per l'esquena i la va llançar a terra.

La víctima va intentar repel·lir l'atac i van forcejar però, finalment, l'home la va violar. La noia va trucar al telèfon d'emergències 112 i, espantada, va acabar marxant del lloc.

Ahir cap a dos quarts de set de la tarda va anar a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Blanes per denunciar l'agressió sexual. La víctima ha facilitat una descripció de l'atacant i els Mossos han obert una investigació per identificar-lo, també a través d'imatges de les càmeres de videovigilància que hi pugui haver al llarg del recorregut de la víctima i que hagin pogut captar alguna imatge de l'agressor.