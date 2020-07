Arbúcies estrenarà dissabte el complex d'aigua i salut

L'Ajuntament d'Arbúcies va informar ahir que aquest dissabte es posarà en funcionament el complex d'Aigua i Salut de Can Delfí, que ha tingut un cost de 3.493.769 euros. Cal recordar que el projecte inicial tenia un cost de 671.868 euros menys, però l'equip de govern –amb majoria absoluta d'Independents de la Selva– va aprovar realitzar una modificació del projecte quan les obres ja havien començat per ampliar tres sales de gimnàstica de manteniment i activitats dirigides així com l'espai per a la maquinària de la piscina.

Ara, el govern ha anunciat l'estrena definitiva de l'espai, que estarà gestionat per l'Ajuntament i l'empresa Sportgest. Divendres es farà una jornada de portes obertes per als veïns i l'estrena oficial serà al setembre, quan es posin en funcionament les sales de gimnàs.