Un conductor begut atropella un ciclista a Blanes, el deixa ferit i fuig

Els Mossos han detingut un conductor begut que va fugir després d'atropellar un ciclista a Blanes. El sinistre va tenir lloc dissabte passat a la GI-682, cap a quarts de quatre de la matinada. El presumpte autor dels fets, que té 51 anys, hauria fugit del lloc del sinistre sense socórrer la víctima. Després d'atendre el ciclista, els Mossos van fer algunes indagacions i, gràcies a la col·laboració de la Policia Local de Lloret, van aconseguir identificar el propietari del cotxe. Era un home de 51 anys veí de Blanes.

Els agents van anar poc després al seu domicili, i allà també hi van trobar el cotxe. Allò que va ser clau per identificar-lo, a més de les imatges de les càmeres de Lloret de Mar, va ser un fragment de retrovisor. Quan els agents van anar a buscar al presumpte autor a casa seva, va marcar una taxa de 0,95 mg/l d'aire expirat; és a dir, que quasi multiplicava per quatre el límit legal permès.



Dos accidents més

El de Blanes, però, no és l'únic accident on el conductor anava begut i ha acabat detingut. Aquests últims dies, els Mossos de Girona han detingut dos conductors més que també van agafar el volant borratxos i es van accidentar. A tots dos se'ls acusa d'un delicte contra la seguretat viària per conduir sota la influència de begudes alcohòliques.



Accident a Portbou

El divendres 25 de juny, cap a dos quarts de set del vespre, els Mossos van rebre l'avís que un cotxe havia sortit de la via a Portbou. L'accident havia tingut lloc al quilòmetre 0,5 de l'N-260. El conductor no estava ferit, però sí que presentava símptomes evidents d'anar begut. Era un noi francès de 31 anys veí d'Amelie-les-bains.

Quan li van fer la prova d'alcoholèmia, l'etilòmetre va marcar 0,95 mg/l. Per això, els Mossos el van detenir. Després de passar a disposició judicial a Figueres, va quedar en llibertat provisional.

L'últim accident va passar a les 00.05 h del diumenge passat. Els Mossos van rebre l'avís que un cotxe n'havia encalçat un altre a l'altura del quilòmetre 328,8 de la C-31, dins el terme municipal de Vall-llobrega.