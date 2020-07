Concentració a Sant Hilari per protestar contra el tancament d'una línia de P3 de les Guilleries

Un grup de pares i mares de Sant Hilari Sacalm que s'han vist afectats pel tancament d'una de les dues línies de P3 de l'escola pública de les Guilleries es va concentrar ahir a la plaça Gravalosa del municipi per reclamar que es mantinguin les dues línies del centre públic.

Els manifestants apunten que cal defensar «una educació pública i de qualitat» per als seus fills i protesten perquè amb l'eliminació d'una de les dues línies del centre públic es veuen obligats a apuntar els seus fills al centre concertat: «Si no es manté l'oferta pública de dues línies a l'escola de les Guilleries, gairebé una cinquena part dels infants que han triat exercir el seu dret a una escola pública com a primera opció seran obligats a cursar estudis en un centre que a partir de primària és religiós, quan el que han escollit en la seva preinscripció és una escola pública i laica». Tal com va avançar aquest diari el 30 de juny, els familiars afectats protesten perquè amb el tancament d'aquesta línia de P3, són sis els alumnes que es veuen obligats a inscriure's en la línia de P3 de l'altra escola del municipi, el col·legi Sant Josep, que té 14 inscrits.



La resposta d'Educació

Interpel·lat sobre aquest fet el 30 de juny, el responsable dels Serveis Territorials d'Educació a Girona, Martí Fonalleras, va manifestar que «seria una despesa mantenir tres línies –dues públiques i una concertada– per a sis alumnes, estaríem parlant de 75 places per a 44 alumnes inscrits».

Fonalleras també va avançar que el Departament està treballant amb l'escola concertada Sant Josep perquè esdevingui centre públic de cara al curs 2021-2022.