Continuen les queixes dels veïns de la urbanització Les Comes de Sils

Els veïns de la urbanització Les Comes continuen protestant per la situació de brutícia i acumulació d'andròmines que es genera en els punts de recollida d'escombraries. En un escrit a les xarxes socials, la regidora Mei Puig va respondre que l'Ajuntament ha reforçat el servei de recollida de voluminosos i va apuntar que «encara resta algun punt pendent per recollir voluminosos a la part alta de Les Comes, envasos de vidre i restes de poda vegetal a Vallcanera i Mallorquines que en breu es retiraran».