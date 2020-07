Cs critica la postura del Consell Comarcal amb els menjadors escolars

El portaveu de Ciutadans (Cs) al Consell Comarcal de la Selva, Miguel Ángel González, va criticar ahir la postura del tripartit que governa la institució –format per Junts per Catalunya (JxCat), Independents de la Selva (IdS) i Partit Socialista (PSC)– perquè «en comptes d'ajudar les Associacions de Mares i Pares (AMPA) han buscat la confrontació amb el Departament d'Educació per la pugna que mantenen JxCat i ERC i així segueixen sense resoldre la qüestió dels menjadors escolars», en al·lusió al retorn de competències a Educació que el govern del Consell va efectuar i que posteriorment es planteja rectificar en un ple que s'ha de celebrar el pròxim 7 de juliol.

El portaveu de la formació taronja va recordar que un gran nombre d'AMPAs estan reclamant la gestió dels menjadors escolars «però el Consell Comarcal va aprofitar l'estat d'alarma per convocar un ple urgent i retornar les competències de la gestió dels menjadors escolars a la Generalitat dient que no existeix una base legal clara per a una contractació indirecta del servei per part de les AMPAs». Cs també va criticar «la instrumentalització que el govern comarcal està fent d'aquest assumpte» i que obliga a celebrar un nou ple la setmana que ve «on intentaran desistir de la renúncia per revertir la devolució de competències emparant-se en un informe jurídic que diu el mateix que van usar d'argument per retornar les competències».