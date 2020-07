Presó per un veí de Blanes que tenia prop de 900 plantes de marihuana en un pis de Seva

Els Mossos han detingut un veí de Blanes, de 40 anys, que tenia 893 plantes de marihuana en un pis a Seva. L'home, que no tenia antecedents, ha ingressat a presó provisional després de declarar davant del jutge. Se l'acusa d'un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric. L'home era l'encarregat de vigilar la plantació. La investigació, expliquen els Mossos en un comunicat, segueix oberta i no es descarten noves detencions.

Segons explica el cos policial, la investigació va iniciar-se el passat mes de febrer, quan els agents van tenir constància de què en un domicili del carrer Nou de Seva hi podria haver una plantació indoor de marihuana. Amb el decret d'estat d'alarma no van observar moviments a l'habitatge, i no va ser fins al juny que van tornar a veure activitat.

L'1 de juliol, davant l'evidència d'una forta olor que sortia de la casa, els agents van identificar un home que estava dins. L'endemà van entrar al domicili i van trobar 893 plantes de marihuana repartides en diverses habitacions. A més, també van observar que les connexions elèctriques estaven manipulades i la instal·lació estava connectada directament a la xarxa.

Per aquest motiu, a banda de detenir l'home per un presumpte delicte contra la salut pública, també se l'acusa d'un delicte de defraudació de fluid elèctric.