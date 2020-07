Volen que Maçanet i Vidreres s'uneixin a la Xarxa de pobles Lliures de Tràfic de Dones

El Moviment Democràtic de Dones espera resposta, des de fa set mesos, a les instàncies presentades als ajuntaments de Maçanet de la Selva i Vidreres perquè s'adhereixin a la Xarxa de Municipis Lliures d'Explotació de Dones –a la comarca de la Selva de moment s'hi han adherit els ajuntaments de Blanes i Sils.

L'objectiu d'aquesta entitat és aconseguir que les administracions locals es comprometin a fer tot el possible per vetllar pel compliment de les condicions necessàries que expulsin els proxenetes i prostituïdors que hi ha al municipi i, paral·lelament, treballin en programes d'acollida específics per protegir a les dones i els menors que s'hagin vist sotmesos a situacions de violència i explotació sexual en les carreteres i bordells.



Col·lectiu invisibilitzat

L'entitat també va entrar una instància a l'Ajuntament de Vidreres el passat mes d'abril, sol·licitant que aquest vetllés per la integritat i el benestar de les dones confinades als bordells del municipi i demanant que garantís el seu accés a productes bàsics d'alimentació, higiene i sanitaris.

Sobre aquests fets, l'alcalde de Vidreres, Jordi Camps (JxCat), va apuntar que «estem treballant per tenir un Pla d'Igualtat, però estem esperant a reunir-nos amb el Consell Comarcal per debatre aquest tema». Pel que fa a la instància presentada, Camps va concretar que «a nivell de benestar social s'han anat donant ajudes», tot i que interpel·lat perquè detallés quines ajudes, va assegurar que es tracta «d'un tema delicat». En qualsevol cas, segons Camps, tot i que «no hi ha una línia d'ajudes específica, quan Serveis Socials detecta algun cas, es fa tot el possible per ajudar-les».

L'alcaldessa de Maçanet, Natàlia Figueras (JxCat), va manifestar que la proposta «ha quedat sobre la taula amb la situació de la pandèmia, però ens ho mirarem i n'hem de parlar». Cal recordar que el tram de l'N-2 entre Maçanet de la Selva i Caldes és un punt que sol concentrar prostitució a peu de carretera.



Iniciativa estatal

Aquesta proposta s'estén a escala estatal, on hi ha més d'un centenar de municipis adscrits, i treballa per l'abolició de la prostitució. Tenen per objectiu conscienciar que «la prostitució en el nostre país s'alimenta principalment de xarxes d'explotació de dones que són víctimes de màfies». L'entitat va ser una de les agrupacions que es va reunir amb la ministra d'Igualtat, Irene Montero, el mes passat, per tractar aquesta problemàtica i on, entre altres mesures, es va demanar la realització d'un estudi en profunditat per conèixer l'abast de la prostitució a Espanya.