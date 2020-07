Homenatge a les 112 víctimes de la tragèdia aèria del Montseny

El 3 de juliol de 1970 un avió de la companyia Dan Air que feia el trajecte Manchester-Barcelona amb 112 persones a bord es va estavellar al cim de les Agudes. No van quedar supervivents. Ahir, cinquanta anys més tard, els veïns, els cossos de seguretat, l'Ajuntament i familiars dels desapareguts, van tornar a recordar les víctimes –totes elles britàniques– amb un homenatge floral al cementiri del poble que també va comptar amb la presència del cònsol britànic, Lloyd Milen.

L'acte es va fer davant el memorial a les víctimes que hi ha al cementiri municipal, que és conegut popularment com «la tomba dels anglesos» perquè ubica la fossa comuna on van ser enterrats, i va ser conduït per l'alcalde, Pere Garriga. En el seu discurs, el batlle va agrair la tasca que van desenvolupar els voluntaris que es van adreçar als llocs dels fets per obrir camí i poder accedir a l'indret del sinistre, així com a l'hora de recuperar els cossos de totes les víctimes. Garriga va acabar el seu parlament assegurant: «Totes les persones que es troben aquí enterrades també formen part de la història d'Arbúcies i, l'any vinent, si la situació sanitària ens ho permet, farem un acte de reconeixement tal com es mereixen». El cònsol britànic, Lloyd Milen, també va tenir unes paraules d'agraïment i record cap als desapareguts: «Avui és el 50è aniversari de l'accident aeri del vol Dan Air-1903 entre Manchester i Barcelona on van morir 112 persones a bord. Els meus pensaments es troben amb les famílies afectades, moltes de les quals haurien volgut ser avui aquí», va recordar.



El record dels fets

Els cronistes de l'època van detallar en el seu moment que l'avió va sortir de Manchester a les 16.08 i tenia previst arribar a Barcelona però a causa d'alguns retards a la zona de París, l'aparell es va haver de desviar. L'impacte de l'avió en el cim es va produir pels volts de les 18 hores i va ser de tal magnitud que les restes de l'avió es van escampar per un radi de centenars de metres. Tal com recordava el passat diumenge el reportatge del Dominical d'aquest diari, durant anys els excursionistes que han trobat restes de l'avió les han dipositat en el monòlit de pedra que recorda les 112 víctimes.

El periodista Gonzalo Garrido, director de Los Sitios, va retratar en una crònica escrita el 5 de juliol d'aquell any la situació que es va viure: «El turisme va anar ascendint fins a arribar en un punt on no va ser possible continuar. Aleshores, la missió informativa obligava a seguir, i els darrers quilòmetres els vam fer a peu. No va ser necessari sortir del camí. L'impacte comprenia el mateix camí, sembrat de restes humanes, trossos de metall, peces de roba, maletes, fulletons, diaris, armilles salvavides, i branques d'arbres».