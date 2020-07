L'Ajuntament d'Arbúcies expropia uns terrenys per 500.000 euros

L'Ajuntament d'Arbúcies va aprovar en el darrer ple extraordinari, celebrat l'u de juliol, l'expropiació dels terrenys de La Farga per 500.000 euros. Els terrenys consisteixen en dues parcel·les de més de 6.000 metres quadrats i contenen una bassa –coneguda com la bassa de La Farga. Segons es va manifestar en el ple, l'Ajuntament ha fet aquesta adquisició atès que són terrenys de sòl urbanitzable, situats en una zona cèntrica del municipi i pròxima a un edifici de titularitat municipal, tot i que no ha transcendit què es pretén projectar en aquests terrenys.



Les arques municipals

El pagament de l'expropiació, segons el conveni signat amb la propietària de les parcel·les, convé el pagament en tres terminis. L'Ajuntament pagarà 50.000 euros aquest mes de juliol, 250.000 euros els pròxims quatre mesos i la quantitat restant (250.000 euros) abans de dos anys.

Les fonts consultades detallen que l'Ajuntament, que té un deute del 76% segons va detallar la CUP el passat mes de maig, pretén pagar aquesta expropiació gràcies a la cessió d'un espai de titularitat municipal de la zona industrial de Prat de Moliner que queda paral·lel a l'embotelladora de Font Agudes.

Segons el plec de clàusules d'aquesta cessió, que es fa per 50 anys, l'empresa que guanyi l'adjudicació haurà de pagar 186.000 euros. D'aquest import, l'Ajuntament haurà de rebre 93.000 euros aquest 2020 i la quantitat restant (94.000 euros més) l'any 2021. Amb tota aquesta operació, el Consistori disposarà d'uns terrenys edificables.