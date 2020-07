Blanes incorpora nou socorristes més per fer front a la temporada alta

L'Ajuntament de Blanes ha incorporat nou socorristes més als setze que van començar la campanya del juny. En total hi ha 25 professionals distribuïts entre les tres zones de bany principals. Una mesura que el consistori ha pres per fer front a la temporada alta d'estiu de juliol i agost, on es preveu una afluència important a les diferents platges de la capital de la Selva Marítima. A més, també s'han instal·lat set torres de vigilància noves per millorar la seguretat, a Cala Bona, la platja de Blanes Centre i la de S'Abanell, la més extensa.

En total, són tres quilòmetres de platja on es garanteix la seguretat dels usuaris cada dia, des de dos quarts d'onze del matí fins a dos quarts de set del vespre.

El Servei de Vigilància, Salvament i Socorrisme de Blanes, sota comandament directe del cap de Protecció Civil, Josep Lluís Pouy, compta amb tres bases en cadascuna de les tres zones de bany. Tant a Cala Bona com a la platja de Blanes Centre hi ha un Lloc de Socors de construcció: un a tocar del Camí de Ronda que enllaça amb la banda sud del litoral, i l'altre al Club de Vela Blanes, respectivament.

La tercera base operativa de suport està situada a la Platja de S'Abanell –al costat de la Plaça Mare de Déu del Vilar d'Els Pins- i es tracta d'una estructura retràctil que es desplega cada dia. Es va haver d'implementar arran que un violent temporal de llevant de fa uns quants anys va endur-se part de l'antiga construcció que allotjava el Lloc de Socors.

