Detenen a Lloret un home acusat d'ajudar els autors d'un crim a Marbella

Cometre un crim, ajudar els seus autors i que la policia no et descobreixi és una tasca gairebé impossible. Això és el que li ha passat a un jove que s'amagava a Lloret de Mar i que està vinculat presumptament amb un homicidi que es va produir al juny a Marbella (Màlaga) per una revenja d'un cas de tràfic de drogues.

L'arrestat, de nacionalitat sèrbia, està ingressat a presó de forma provisional. Va intentar esquivar la investigació policial, però els agents de la Policia Nacional de Girona (CNP) el van poder localitzar en una casa de Lloret de Mar després de fer seguiments i indagacions durant dies. Al domicili, a més, hi tenia una gran plantació de 480 plantes de marihuana.

Divendres de la setmana passada, tota l'operació es va precipitar, segons fonts policials, perquè van descobrir que l'home que vivia a Lloret acabava de contactar amb els dos sospitosos de ser els autors materials de l'homicidi. Els agents van realitzar les tres detencions a Barcelona. Tots van ser posats a disposició judicial com a presumptes autors de delictes d'assassinat, organització criminal, tinença il·lícita d'armes i tràfic de drogues. Al mateix temps, agents de la Policia Nacional a Màlaga van arrestar un home a Marbella. Després de passar a disposició policial, els arrestats a Barcelona van ingressar a presó.



Facilitar la logística

El detingut de Lloret i el de Marbella, segons fonts policials, tenien la funció de proporcionar la logística als dos autors materials del crim. Els van facilitar tot el necessari per a la fugida després de produir-se l'homicidi el dia 2 de juny i per establir-se a Barcelona per amagar-se.

L'homicidi de Marbella, segons la policia, està relacionat amb un conflicte entre clans de crim organitzat d'origen serbi i montenegrí que va començar l'any 2014, després d'una pèrdua d'un carregament de cocaïna. La investigació va començar el 2 de juny i en menys d'un mes el CNP ha resolt el crim. I és que, ràpidament, els agents van poder constatar que havien fugit tots els implicats i que hi havia algú amagat a la demarcació. Els agents gironins van estar fent indagacions i van descobrir el jove, de 29 anys, que vivia amb la seva dona i fill en una casa de l'avinguda Catalunya de Lloret.

Feia vida normal, segons fonts policials, com si no estigués implicat en cap cas. Els mateixos policies també van descobrir el parador dels dos presumptes autors del crim. L'endemà de les detencions, es va fer l'escorcoll de la casa de Lloret i la sorpresa va venir quan hi van trobar una gran plantació de marihuana, de 480 plantes, molt professionalitzada. Això va causar que l'home també quedés acusat de tràfic de drogues.