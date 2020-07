L'Ajuntament de Blanes rep 385 sol·licituds de beques menjador per al curs 2020-2021

L'Ajuntament de Blanes ha rebut 285 sol·licituds de beques de menjador per al curs 2020-2021. La situació generada per la pandèmia va obligar l'administració a variar el funcionament de l'oficina d'atenció ciutadana, que es va habilitar per ajudar els familiars a demanar aquesta ajuda. Segons va informar l'Ajuntament divendres, 281 famílies han sol·licitat les beques per a 385 infants.

El consistori va precisar que ha assumit el servei «amb caràcter excepcional» per tal de garantir que les famílies que ho sol·licitessin poguessin rebre aquesta ajuda, ja que per sol·licitar-la per via telemàtica era imprescindible disposar de recursos tecnològics. L'organisme competent per a l'organització de la recepció de sol·licituds d'aquestes beques –destinades a famílies que no tenen prou recursos econòmics– és el Consell Comarcal de la Selva. Habitualment, és aquesta administració l'encarregada de coordinar aquests tràmits, que, enguany, l'ha derivat als centres escolars i, davant la situació generada per la pandèmia, a Blanes l'ha assumit l'Ajuntament.



Beques menjador a l'estiu

D'ençà que la pandèmia de la COVID-19 va obligar els centres escolars a aturar l'activitat habitual i, conseqüentment, es va aturar la possibilitat dels becats a fer almenys un àpat al dia, aquest servei es va substituir amb la distribució de targetes moneder. Durant les primeres etapes més dures del confinament per la COVID-19, l'Ajuntament de Blanes ja es va fer càrrec de distribuir les targetes moneder editades pel Consell Comarcal de la Selva, on s' han anat assignant durant els darrers mesos diverses quantitats econòmiques perquè les famílies poguessin continuar accedint a aquests ajuts.

El Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat el 19 de juny una moció per garantir les beques menjador fora del període lectiu, així com per impulsar un pla d'acció contra la bretxa digital per garantir la disponibilitat d'equipament informàtic i la connectivitat als estudiants, i reforçar la capacitació digital d'alumnes, docents i centres. Tot i això, el Govern encara no ha explicat com es concretaran aquestes mesures aprovades.