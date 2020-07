157 electors voten a Blanes en els comicis de la República Dominicana

El municipi de Blanes es va convertir el passat diumenge en una de les seus exteriors habilitades per votar en les eleccions presidencials de la República Dominicana, on va sortir electe l'opositor Luis Abinader. Al terme de la jornada electoral, segons les dades facilitades per la Secretaria del Col·legi Electoral de Blanes, van exercir el seu dret a vot un total de 157 persones sobre un total de més de 400 electors censats al territori que podien haver-ho fet. Blanes va ser una de les 7 seus que l'ambaixada dominicana va habilitar a Catalunya per a la celebració dels comicis.