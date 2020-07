El PSC de Lloret porta la divisió del partit al ple amb una moció antitransfuguisme

El primer ple presencial de la «nova normalitat» a l'Ajuntament de Lloret de Mar, celebrat ahir, va estar carregat de tensió. L'estira-i-arronsa entre l'edil del PSC, Francisco Pastor, i els seus excompanys de partit, actualment agrupats com a regidors no adscrits, es va estendre dins el ple, que va estar marcat per la moció presentada pels socialistes per denunciar i erradicar el transfuguisme a l'Ajuntament, és a dir, prohibir la possibilitat que els edils electes que abandonin la disciplina d'un partit mantinguin el seu escó de regidors. La moció no va prosperar, amb només tres vots a favor dels 21 possibles.

Els socialistes van presentar aquesta moció després de la fractura interna que va tenir el partit al mes de març, quan quatre edils –Cristian Fernández, Lara Torres, Arantxa Jiménez i Eduardo López– van abandonar la disciplina per discrepàncies amb Francisco Pastor i van decidir continuar com a regidors no adscrits. Aquest fet va provocar que JxCat expulsés del govern el PSC –amb qui governava– per formar un tripartit de govern amb ERC i els quatre edils no adscrits.

Durant la intervenció, Pastor va criticar els no adscrits per «mossegar la mà que els va alimentar» i també va manifestar que «és de ben nascut ser agraït». En la moció presentada, Pastor va insistir que «el transfuguisme dels quatre no adscrits perjudica la democràcia, ja que el PSC va resultar la segona força del municipi, amb cinc regidors dels quals només en queda un i això deixa sense veu els 2.151 votants del PSC de Lloret».

Un dels edils no adscrits, Cristian Fernández, va respondre a Pastor que «no alliçoni ningú en temes de socialisme». Per la seva banda, Força Lloret i els Comuns es van abstenir argumentant que s'estava portant al ple un «tema intern» del PSC. Els republicans van votar en contra, així com JxCat, que va argumentar que «els regidors no adscrits no han canviat cap majoria, perquè formaven part d'un govern abans que passessin a no adscrits i trobo de molt mal gust i de molt poca ètica que vulgui portar a la palestra els seus excompanys de partit» i Ciutadans va votar a favor en considerar que «s'ha alterat la voluntat dels votants».

Inventari cultural

El ple també va aprovar la moció presentada pel grup de Lloret en Comú per tal de crear un inventari de béns culturals, naturals i d'interès cultural. Aquesta moció sorgeix poc després que diverses entitats hagin denunciat el mal estat de les escultures modernistes de Sant Pere del Bosc, de propietat privada. La moció, aprovada per unanimitat, insta l'Ajuntament a contractar una entitat externa que s'encarregui d'organitzar i catalogar tots els béns culturals que hi ha al municipi. L'acord insta l'Administració a garantir la protecció i restauració dels béns.