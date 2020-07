Reconstrueixen el pont de la riera d'Osor malmès pel Gloria

La Diputació de Girona ha inaugurat aquest dimarts el nou pont de la riera d'Osor que havia quedat malmès a causa del temporal Gloria a finals del passat mes de gener. Es tracta de la infraestructura que connecta part de la via verda que uneix els municipis de Girona i Olot. Tot i la situació d'emergència generada per la pandèmia de la covid-19, es van poder mantenir els terminis de realització de l'obra, ja que la construcció de la passera es va poder fer "a porta tancada". El nou pont és voladís, té més capacitat hidràulica i està habilitat per ampliar el nombre de persones. El cost total d'aquesta millora ha estat de 552.832 euros.

El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer; el president del Consorci de les Vies Verdes de Girona, Eduard Llorà; l'alcaldessa d'Anglès, Àstrid Desset, i l'alcalde de la Cellera de Ter, Xavier Boïgues, han visitat aquesta tarda el nou pont de la riera d'Osor per constatar la finalització de les obres. Una infraestructura que forma part de la via verda que uneix Girona amb Olot, i que va resultar greument malmesa durant les fortes tempestes i riuades que va provocar el temporal Gloria entre els dies 21 i 23 de gener de 2020.

El gran cabal d'aigua que va baixar va arrossegar nombroses restes vegetals i va encallar diversos arbres entre les columnes del pont. Aquest fet va provocar que part de l'estructura del pont cedís i va rebentar canonades d'aigua potable de l'entorn, que provenen del Pasteral. Mitjançant la inspecció posterior es va comprovar que s'havien col·lapsat tres de les cinc piles de l'estructura i que això havia provocat el trencament de la llosa del tauler i de les dues canonades.

Les tasques de substitució del pont es van engegar a finals del mes de febrer. Tot i la situació d'emergència generada per la pandèmia, s'han pogut mantenir els terminis de realització de l'obra. D'aquesta manera, el 15 de juny passat ja es van iniciar les feines d'enderroc de l'estructura i la col·locació posterior de la nova passera. El divendres passat el pas va quedar obert als usuaris d'aquest tram de via verda, amb la qual cosa s'han mantingut les dates previstes de finalització de les obres.

El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, que ja va visitar la zona la setmana dels aiguats, ha destacat el paper de l'ens supramunicipal i ha dit que "en el context actual" s'ha d'estar "més que mai" al costat dels municipis del territori. A més, ha afegit que aquest és un "espai molt utilitzat" pels veïns i veïnes tant d'Anglès com de la Cellera de Ter, així com un "punt clau" per donar continuïtat a la via verda que va entre Girona i Olot.

Durant els mesos que han durat les obres s'ha hagut d'habilitar un traçat alternatiu a la via verda per la carretera C-63 de manera que els ciutadans d'ambdós municipis poguessin continuar realitzant el recorregut per un pas protegit.

Per la seva banda, Eduard Llorà, president del Consorci de les Vies Verdes de Girona, ha assenyalat que el nou pont és "l'exemple més visible" de l'aposta ferma de la Diputació i el Consorci per restablir la mobilitat a la xarxa de vies verdes i poder iniciar la temporada turística amb les rutes "ben condicionades".

L'alcaldessa d'Anglès (Selva), Àstrid Desset, ha volgut posar en valor "l'agilitat" en la tramitació, així com "la celeritat" en l'execució de les obres i la "qualitat" del resultat. Finalment, l'alcalde de la Cellera de Ter (Selva), Xavier Boïgues, també ha volgut transmetre el seu agraïment per "l'esforç que han fet per a la ràpida recuperació del pont i altres trams del recorregut afectats pel temporal Gloria".



Un nou pont amb més capacitat hidràulica

La nova infraestructura ha permès ampliar la capacitat del pas de persones i assolir una capacitat hidràulica molt major, complint amb les recomanacions de l'Agència Catalana de l'Aigua. A més, el pont és voladís. Unes característiques que suposen una millora substancial per als usuaris de la ruta que uneix Olot i Girona, tant pel que fa als turistes com els habitants dels nuclis d'Anglès i la Cellera de Ter, que en fan un ús elevat quotidianament per la mobilitat entre pobles.



Més de 550.000 euros d'inversió

El cost total d'aquesta obra ha estat de 552.832 euros i ha estat finançat íntegrament per la Diputació de Girona. En la sessió plenària del mes de febrer passat, la institució va aprovar un expedient de crèdit extraordinari que aportava un total de 2,7 milions d'euros (MEUR) per pal·liar els efectes del temporal Gloria. El 42,4% de l'import s'ha destinat a reparar les afectacions en les rutes del Consorci de les Vies Verdes de Girona, el 41% a les emergències en la xarxa viària gestionada per l'ens supramunicipal, i el 16,6% restant, a la reparació de les carreteres que formen l'àrea gironina del Parc Natural del Montseny.

Concretament, l'import d'1,1 MEUR es va destinar a reparar els danys més importants de les vies verdes de Girona, de les quals és gestora la Diputació a través del Consorci de les Vies Verdes. Aquestes afectacions es van centrar en sis punts principals, dels quals la reconstrucció del pont d'Anglès-la Cellera va ser el més rellevant. També es va arranjar els forats i reposició de sauló en més de 20 quilòmetres al llarg de les rutes, es va condicionar el ferm formigonat a la Cellera de Ter i es va reparar la plataforma de la via verda al Pasteral, entre altres actuacions.