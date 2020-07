Campanya solidària a Hostalric per recaptar diners per a Càritas

Dos joves d'Hostalric, l'Eduard Mas (22 anys) i en Paulo Sánchez (23 anys), han iniciat un projecte solidari de venda de samarretes amb l'objectiu de recaptar diners per a Càritas Parroquial d'Hostalric per tal que es destinin a productes de primera necessitat per a persones o famílies afectades per la crisi de la covid-19. Les samarretes, amb dissenys creats per el mateix Mas durant el confinament, es podran adquirir a diferents punts del municipi en una acció que també compta amb la complicitat de l'Associació de Comerciants i Empresaris del municipi, que facilitarà informació a la ciutadania i oferirà la possibilitat de reservar samarretes. Els promotors d'aquesta iniciativa detallaran properament els canals per adquirir la roba solidària. La línia gràfica creada per l'Eduard Mas es pot consultar al compte d'Instagram @pintamelodeverde, on apareixen els seus dibuixos.