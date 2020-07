Lloret es presentarà com a acusació popular en el cas de l'agressió sexual

L'Ajuntament es personarà com a acusació popular en el cas de l'agressió sexual a una menor que es va cometre divendres passat a Lloret de Mar, segons va avançar Nova Ràdio Lloret. Així ho va confirmar la regidora d'Igualtat, Jennifer Pérez, que va recordar que al febrer es va aprovar una moció per declarar Lloret de Mar municipi feminista i un dels punts remarcava la necessitat de treballar per una ciutat segura i lliure d'agressions sexuals.

Els fets es va produir divendres 3 de juliol, pels volts de les deu de la nit, en un edifici d'apartaments del carrer Joaquim Mir, a Fenals. La menor tornava al bloc on s'allotjava, quan un jove turista alemany de 19 anys l'hauria agredit sexualment. Al cap d'uns minuts van arribar dues amigues de la víctima, que van demanar ajuda fins que es van trobar un veí de Lloret, que va ser qui va trucar a la Policia Local.