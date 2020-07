Absolen la mare acusada de no denunciar que un amic de la família abusava de la seva filla

L'Audiència de Girona ha absolt la mare acusada de no denunciar que un amic de la família abusava de la seva filla aprofitant les estones que es quedava sol amb la menor al domicili familiar de Blanes. La sentència conclou que quan l'escola va alertar la mare "la seva reacció no va ser, ni molt menys, passiva o esquiva". "En tot moment va exposar que la seva intenció, abans de fer res, era parlar amb el seu marit", recull el tribunal, que atribueix la reacció a "una falta d'autonomia de decisió" atribuïble a una "perspectiva sociocultural i de gènere". La sentència tampoc considera provats els abusos per "l'absència d'elements que els corroborin objectiva i subjectivament". L'home s'enfrontava a 12 anys de presó i la mare a 6 mesos.

La secció quarta de l'Audiència de Girona va jutjar l'acusat que s'enfrontava inicialment a 12 anys de presó per abusar sexualment de la filla menor d'edat d'uns amics. Segons la fiscalia, durant l'any 2018, l'acusat aprofitava les visites que feia a la família al seu domicili de Blanes per quedar-se sol amb la nena, ensenyar-li vídeos de contingut pornogràfic i fer-li tocaments. L'acusació pública recollia fins a quatre episodis d'abusos sexuals que van tenir lloc quan la nena tenia entre 9 i 10 anys. La fiscalia també demanava 6 mesos de presó per a la mare per no haver denunciat els fets tot i tenir-ne coneixement. Les defenses, encapçalades pels advocats César González i Maria Pilar de la Fuente, demanaven l'absolució.

La sentència, de la qual ha estat ponent el magistrat Daniel Varona, conclou que "no ha quedat acreditat que l'acusada desatengués les seves obligacions com a mare de la menor". D'entrada, exposa el tribunal, perquè al judici no es va poder precisar quant temps va passar des que l'escola la va avisar dels suposats abusos fins que el pare de la nena va interposar la denúncia.

A més, la sentència argumenta que "quan el relat de la menor va arribar a orelles de la directora del col·legi i aquesta va informar l'acusada" la seva recció no va ser "passiva o esquiva". La mare va dir que abans de fer qualsevol moviment, volia parlar-ho amb el seu marit i pare de la nena. Una actitud que, segons el parer del tribunal, denota una "manca d'autonomia" de la mare però no una deixadesa de les seves obligacions com a progenitora.

"Des d'una perspectiva sociocultural i de gènere, no es troba reprotxable tenint en compte que l'acusada, tot i portar anys al país, és una persona d'origen immigrant que no domina l'idioma, que no té relacions personals més enllà del seu nucli familiar i amb un context de submissió al seu marit", conclou l'Audiència.

La sentència també afegeix que el tribunal "no pot deixar de manifestar" que, un cop absolt l'acusat dels abusos sexuals, "no semblaria d'acord a dret condemnar l'acusada per desatendre uns deures inherents a la pàtria potestat resepcte a uns abusos que no es poden declarar provats".

A l'hora d'absoldre l'acusat, el tribunal determina que "no s'ha provat amb la seguretat i la certesa que requereix tot pronunciament penal condemnatori" que al llarg del 2018 el processat "s'aprofités de la curta edat de la menor" per abusar-ne sexualment.

Tot i que la sala sosté que la declaració de la menor –com a prova preconstituïda- és creïble, no hi ha "cap dada que pugui ajudar a la corroboració" dels fets. "El tribunal no compta amb una plenitud provatòria que permeti donar per acreditat el delicte", diu la sentència.

Així, l'Audiència conclou que "no comptant amb més elements de prova que el relat de la denunciant, amb absència d'elements que el corroborin objectiva i subjectivament i davant la negació dels fets per part de l'acusat, la sala no compta amb elements probatoris suficients per enervar la presumpció d'innocència de l'acusat i que acreditin els fets més enllà de tot dubte raonable".