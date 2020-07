Blanes tanca la platja de Cala Bona durant tres dies per excés d'aforament

La Policia Local de Blanes i Protecció Civil van tancar durant tres dies els accessos de la platja de Cala Bona per haver superat l'aforament màxim permès, segons va informar ahir l'Ajuntament en un comunicat. El primer dia que es va tancar va ser el diumenge 28 de juny. El cap de setmana següent, el dissabte i diumenge es va haver de repetir la mateixa operació per evitar que la gent seguís accedint a la platja.

L'operatiu per efectuar el tancament va implicar la presència d'un agent de la policia local per tallar el pas des dels accessos del nucli urbà fins la mateixa rotonda d'entrada a la Urbanització Cala Sant Francesc. El passat dissabte a tres quarts de dotze del migdia es va repetir la situació i per això van tornar a tancar els accessos. La restricció no es va aixecar fins a tres quarts de cinc de la tarda, quan l'afluència de gent va disminuir. L'endemà, el consistori va repetir el protocol i el va avançar a les deu del matí, i es va allargar fins a les quatre de la tarda. Segons l'Ajuntament, quan se supera l'aforament «no es deixa accedir a ningú» excepte aquelles persones que acreditin que tenen una reserva en el restaurant que hi ha prop de la platja en qüestió.

Reforç de la vigilància

Davant aquests fets, el consistori ha anunciat que a partir d'aquest dissabte incorporarà 12 persones que faran d'agents ciutadans i substituiran els informadors que hi havia fins ara, que eren subcontractats d'una empresa de seguretat. Aquesta figura s'afegirà a la plantilla de l'equip del Servei de Vigilància, Salvament i Socorrisme del municipi, i comptaran amb la indumentària similar a l'uniforme de Protecció Civil. La seva tasca serà reforçar la vigilància de l'aforament de les platges després dels episodis de gran afluència de gent que s'han viscut aquests dies.

Interpel·lats per si les forces de l'ordre han hagut de sancionar alguna actitud incívica o que incomplís les normes de distanciament a la platja, des de l'Ajuntament van confirmar que «per sort, de moment no s'han hagut de posar sancions».

