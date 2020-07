Detecten errors en la factura de l'aigua de 3.000 famílies i negocis de Blanes

Uns 3.000 abonats d'Aigües de Blanes han rebut una factura que no es correspon al consum que han tingut els darrers dos mesos. El problema, que atribueixen a un error informàtic, s'ha registrat en el creuament de dades, fet que ha provocat que a alguns clients se'ls hagi volgut cobrar un import superior al que corresponia i viceversa. Un cop detectat l'error, Aigües de Blanes ha rectificat i ha aturat la tramesa de factures per tal que no hi haguessin més clients afectats. Després ha bloquejat els imports a les entitats bancàries per tal d'evitar que es fessin efectius els pagaments. En els propers dies, l'empresa té previst resoldre l'error i enviarà una factura nova, aquest cop amb l'import correcte.