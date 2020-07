Una discussió en un bar de Lloret acaba a trets i amb un ferit de bala

Tiroteig, ahir, a plena llum del dia, a la terrassa d'un bar de Lloret de Mar, a Fenals. El resultat: un home ferit d'un tret a la cama i un detingut, el pistoler, que va ser arrestat per la Policia Local poca estaona després dels fets. Els dos implicats en la disputa són dos ciutadans polonesos amb antecedents policials que, segons fonts policials, tenen vincles amb el narcotràfic. Agressor i agredit, assenyalen les mateixes fonts, es coneixien i són veïns del municipi.

Per què es van barallar? La resposta, tot i que s'intueix per part dels investigadors, no és concloent, encara. Tot apunta que la relació dels dos homes amb el tràfic de drogues explicaria els fets i probablement es tractaria d'una revenja, assenyalen fonts policials com a hipòtesi inicial. Els Mossos d'Esquadra de Blanes assumeixen la investigació dels fets.

Del tiroteig, l'agredit en va sortir amb una ferida de bala en una cama, que no feia témer per la seva vida però que va motivar el seu ingrés a l'Hospital Universitari Josep Trueta de Girona, on es recupera, apunten fonts sanitàries.

Tot va passar cap a dos quarts de dotze del migdia a la terrassa del bar El Cid, situat a l'avinguda de Blanes, a la sortida del nucli urbà de Lloret, ja al barri de Fenals. Fonts coneixedores dels fets expliquen que els dos homes es van començar a discutir, que la disputa va anar pujant de to i que, finalment, l'agressor, des de la terrassa estant, va treure la pistola i va començar a disparar a la víctima, que era a prop de la porta que dona accés al bar. Es van escoltar diversos trets, un dels quals va impactar en una cama de la víctima. La bala, expliquen fonts de la investigació, va atravessar-li el muscle.



Paper clau de Protecció Civil

L'escena va provocar el pànic entre els clients que en aquells moments hi havia al bar El Cid, alguns dels quals es van posar a cridar i a demanar auxili. Dos agents de Protecció Civil de Lloret que tornaven de fer un servei a la platja de Fenals i que en aquells precisos instants passaven per davant del bar, van sentir els trets i els crits i van alertar la policia. Un dels dos agents va observar com el pistoler marxava corrent del lloc dels fets i va començar a seguir-lo. Va veure que entrava en un fleca situada a poca distància del bar El Cid i van comunicar-ho a la Policia Local. Dos agents s'hi van desplaçar immediatament i, després de confirmar que s'havia amagat al lavabo de l'establiment, van entrar i van detenir-lo. L'home duia al damunt una pistola Parabellum de 9 mil·límetres i, en una motxilla, una arma curta de 22 mil·límitres de calibre.

El detingut, de 47 anys, és ben conegut per la policia pels vincles amb el narcotràfic. Està prevista que pròximament passi a disposició del jutge de guàrdia de Blanes.