El pistoler de Lloret no va reeixir a matar l'objectiu perquè se li va encallar l'arma

Avui està previst que passi a disposició judicial l'home que la Policia Local de Lloret de Mar va detenir com a presumpte autor d'un tiroteig a plena llum del dia a Fenals. A mesura que han passat les hores s'han conegut nous detalls dels fets. Els protagonistes de la discussió que van acabar a trets a la terrassa d'un bar de Fenals són dos polonesos, que es coneixien prèviament i viuen a la localitat.

Els Mossos d'Esquadra tenen molt clar que el pistoler volia matar la víctima. Aquest és l'encarregat -el llogater- del bar-bodega El Cid de Fenals. Ambdós van mantenir una discussió pujada de to el dijous al matí a la terrassa de l'establiment. Que va anar a més i va acabar amb trets.

En el moment de disparar, el pistoler va poder emetre diversos trets però l'arma se li va bloquejar i finalment, no va ferir mortalment l'encarregat del bar, segons fonts policials. Una sola bala li va impactar a la cama.

El perquè de la baralla encara no és concloent però s'apunta que es tractaria d'una revenja relacionada amb el tràfic de drogues. Ja que ambdós estan relacionats amb el món del narcotràfic.

El mòbil de l'agressió, si el presumpte pistoler declara, es podria aclarir avui en seu judicial. El que és clar és que ho tenia premeditat perquè a banda de la pistola que va utilitzar en portava també una altra en una motxilla.

Els Mossos d'Esquadra acusen el presumpte autor del tiroteig d'una temptativa d'homicidi. També l'imputen de tinença il·lícita d'armes. Perquè no tenia cap permís per poder portar les dues pistoles que van ser intervingudes per la policia de Lloret.

Trasllat del ferit a Blanes

Pel que fa al ferit, ahir va ser traslladat amb una ambulància des de l'hospital Josep Trueta fins al comarcal de Blanes. On s'està recuperant de l'impacte de bala i no es tem per la seva vida, asseguren fonts sanitàries.

El bar on va succeir el tiroteig és un punt de Lloret on hi ha hagut alguna vegada algun tipus d'intervenció policial en algun client, per consum o tinença d'estupefaents. Es tracta d'un negoci que porta el ciutadà polonès ferit en el tiroteig. El pistoler, per la seva banda, en el moment de la seva detenció se sospita que anava sota l'efecte d'algun tipus de droga.

Cal recordar que tot va passar cap a dos quarts de dotze del migdia a la terrassa del bar El Cid, situat a l'avinguda de Blanes, a la sortida del nucli urbà de Lloret, ja al barri de Fenals. Els dos homes es van començar a discutir i l'agressor, des de la terrassa, va treure la pistola i va disparar a la víctima, que era a prop de la porta que dona accés al bar. Es van escoltar diversos trets, un dels quals va perforar la cama de la víctima.

L'escena va provocar el pànic entre els clients i dos agents de Protecció Civil de Lloret que tornaven de fer un servei van sentir els trets i els crits i van alertar la policia. El presumpte pistoler va poder ser detingut pocs minuts després, amagat en el lavabo d'una fleca propera. Mentre que el ferit va ser evacuat amb helicòpter del SEM a l'hospital Trueta.