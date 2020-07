Caldes invertirà 400.000 euros en la construcció d'un tanatori municipal

L'Ajuntament de Caldes de Malavella té previst treure a licitació un projecte per tenir un tanatori municipal. Segons va avançar a Diari de Girona l'alcalde, Salvador Balliu, es calcula que el valor de la licitació serà d'aproximadament uns 400.000 euros i, de moment, estan pendents de la modificació del pla urbanístic –que ja s'està tramitant– per poder ubicar-lo a un terreny del costat del cementiri. Actualment, el municipi no té cap servei de vetlla i els seus 7.641 habitants (dades del 2019 de l'Idescat) es veuen obligats a desplaçar-se a altres municipis que sí que en tenen, com ara Llagostera, Vidreres o Riudellots, quan es donen casos de municipis de menys de 3.000 habitants que tenen tanatori propi.

Dues sales de vetlla

Segons va descriure Balliu, el nou tanatori tindrà dues sales de vetlla i una sala de cerimònies amb capacitat d'un centenar de persones. A més, l'equipament també comptarà amb instal·lacions «molt funcionals» per a despatxos, maquillatge i preparació.

«Sabem que és un servei que falta i ja està decidit. Hi estem treballant i ja tenim molta feina avançada», va explicar Balliu, en reposta a les reclamacions que alguns veïns de Caldes de Malavella havien fet arribar a aquest diari per la manca d'aquest equipament municipal. «Ja fa dos anys que es va començar a moure i vam començar a estudiar les opcions d'ubicació. Teníem tres altres alternatives al centre del poble», va concloure el batlle després de ser interpel·lat sobre els fets.