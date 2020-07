Entre el nou delta i la C-32

urant el confinament un amic em va enviar aquest petit poema: « No té memòria / no li cal a la natura/ sempre ens ignora». Un poema que capgira la realitat del que tan sovint escrivim –amb fets més que amb paraules– els humans: « No tenim memòria / pel que fa a la natura / sempre la ignorem».

El temporal Gloria del mes de gener va regalar a Blanes i Malgrat un petit i pintoresc delta a la desembocadura de la Tordera. Un delta que ha configurat un nou paisatge i ha propiciat l'expansió o l'arrelament de diferents espècies animals i vegetals. Caldrà veure quant trigarem els humans a trobar algun pretext per malmetre'l o fer-lo desaparèixer. De moment, entre els confinaments per la pandèmia i la vigilància de les policies municipals, segueix allà, al llindar de les demarcacions de Girona i Barcelona, com a nou atractiu lúdic i paisatgístic per recordar-nos, entre altres coses, que la natura tard o d'hora va a la seva. Que la seva capacitat de doblegar les infraestructures que s'endeguen per domesticar-la o contenir-la sempre pot acabar sorprenent-nos o depassant-nos.

Durant els mesos més durs de la pandèmia, ningú ha trobat a faltar l'ampliació de la C-32. Entre Tordera, Blanes, Lloret i l'accés al tram que ja funciona de l'autopista s'ha circulat sense problemes ni retencions. Quan ha acabat el confinament i s'ha anat entrant en les fases de la «desescalada», llavors sí, s'ha tornat a l'antiga normalitat de cues i retencions en dies i hores puntuals. Una normalitat que no agrada a ningú però que uns estan entestats a solucionar amb la perllongació i molts altres pensem que n'hi hauria prou amb intervencions, ampliacions, desdoblaments, etcètera de les vies ja existents.

El Departament de Territori i sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va treure, fa pocs dies, a informació pública un nou estudi informatiu i d'impacte ambiental per a la realització de la perllongació de l'autopista C-32 entre Blanes i Lloret de Mar. No sé quantes vegades he escoltat això de la llum verda i l'aprovació. Tantes com les recurrents impugnacions i denúncies d'alguns col·lectius ecologistes i de defensa del territori. Malauradament algun dia veurem com les obres es tornen a reprendre. Veurem com, una vegada més, s'ignora la natura i, també, com la majoria ens quedarem a casa rondinant de portes endins. Durant el confinament hem pogut mostrar com en som de porucs, dòcils i obedients. I els il·luminats que ens governen a tots els nivells, n'han pres bona nota.