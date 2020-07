Salut reubica els residents d'un geriàtric de Vidreres per no complir amb els «mínims» de seguretat

La Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitària ha ordenat reubicar els residents d'un geriàtric de Vidreres (Selva) en considerar que no complia amb els "mínims" de seguretat establerts per garantir la protecció dels seus usuaris. D'aquesta manera, creu que la Residència Vidreres -un centre privat– no garanteix "les condicions d'higiene" i que l'estructura presenta problemes de "manteniment i de conservació". L'ordre de trasllat es va signar el 30 de juny i el passat divendres 10 de juliol es va culminar la reubicació en altres centres de les divuit persones que hi residien.

La decisió s'ha pres després d'una inspecció al centre, realitzada el 15 de juny, a petició del Servei Català de la Salut a Girona. La sol·licitud de la inspecció responia a la necessitat de garantir "la protecció" dels residents, així com el compliment dels protocols i la normativa dels professional arran de la pandèmia de la covid-19.

A partir de la visita es va poder determinar que el centre no disposava d'habitacions individuals, els banys eren compartits i només es disposava d'un ascensor. La inspecció també va assenyalar que les instal·lacions de la residència necessitaven amb urgència "un pla de manteniment i conservació" que permetria disposar d'unes condicions higièniques sanitàries "òptimes" per atendre els seus residents, amb independència de les directrius marcades arran de la crisi sanitària.