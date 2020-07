Mor Joaquim Rovira, alcalde de Sils durant 28 anys

L'Ajuntament de Sils ha infomrat de la mort de Joaquim Rovira, «Quimet» com era conegut al poble, a l'edat de 85 anys. Rovira va néixer l'any 1935 i va ser el primer alcalde del municipi en època democràtica, un càrrec que va exercir durant 28 anys de manera consecutiva entre 1979 i 2007 –set mandats– sota la formació política de Convergència i Unió (CiU). Curiosament, un dels regidors d'aquell equip de govern convergent format l'any 1979 era Joaquim Colomé, pare de l'actual batlle del municipi.

És precisament l'actual alcalde, Eduard Colomé (JxCat) qui explica que Rovira «era un seductor»: «Ell va portar la gran transformació al municipi, el va modernitzar i va viure la transició de Sils, ja que quan va ser escollit alcalde l'any 1979 estava tot per fer». Colomé explica que Rovira mai es va desvincular del tot de l'actualitat del municipi i «fins fa poc encara m'anava donant consells». Per Colomé, Rovira tenia una «gran capacitat de negociació, era un 'mag' dels acords i tenia aquella personalitat encantadora que es preocupava per tothom i dedicava petits detalls als seus companys de feina». L'alcalde el descriu com una persona «amb molt de carisma, que es coneixia a tothom del poble i d'una època que jo diria que era com 'la política local de pit descobert', però eren altres temps», explica Colomé, que afegeix que «potser en la política actual no encaixaria tan bé, però va ser una peça clau per a la transformació del municipi».

Des de l'Ajuntament recorden que Rovira va succeir en el càrrec a Jaume Pastells, que havia governat entre 1964-1979. Des del consistori subratllen que al llarg dels seus mandats, Sils «va prendre la seva fisonomia actual, si bé la planificació de les urbanitzacions de les Mallorquines, Vallcanera Park, les Comes i King Park és anterior a la seva arribada a l'Ajuntament, fou al llarg de la seva etapa al capdavant quan el municipi va experimentar un fort i durador creixement urbanístic, demogràfic i industrial». En aquest sentit, també recorden la participació de Rovira en el desenvolupament del municipi gràcies a obres com el Centre d'Assistència Primària (1993), un nou edifici de l'ajuntament (1994), les pistes poliesportives i les piscines (1984-1986), el pavelló d'esports (2002), la deixalleria (2007) i es va iniciar també la construcció del centre cívic de Sils (2006). Durant aquest període el consistori també va posar en marxa el servei d'arxiu municipal (1988), així com la restauració de l'estany de Sils, l'adquisició del centre social La Llacuna i l'enderroc de les escoles velles, a finals dels anys vuitanta.

Els 28 anys no van estar exempts de polèmica. L'any 2007, just abans de retirar-se de la vida política, se'l va criticar per presumptes irregularitats a l'hora d'atorgar permisos per la construcció d'una nau del polígon industrial, el que es coneix com el «Cas Nyap». L'any 2008, CiU va organitzar un acte commemoratiu en honor a Rovira que va ser presidit per l'expresident Jordi Pujol. En aquell acte, Pujol el va qualificar com «un home honest, que va mantenir el càrrec amb dignitat».

Algunes de les actuals formacions polítiques en actiu del municipi, com Independents de la Selva o Junts per Catalunya, van usar les xarxes socials per expressar el seu condol i recordar el llegat de Joaquim Rovira. Finalment, des de l'Ajuntament van expressar en un comunicat que «ens ha deixat la persona, però sempre quedarà el llegat d'una manera de fer i d'una vida dedicada al poble».