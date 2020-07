Salut tanca una residència de gent gran de Vidreres per mancances de seguretat i reallotja els usuaris

El Departament de Salut ha reubicat els 18 residents del geriàtric de Vidreres –de titularitat privada– per incomplir «les condicions mínimes exigides per garantir la protecció dels usuaris». Fonts de Salut expliquen que el coordinador de l'àrea residencial –una figura implantada des de Salut per vetllar pel compliment de les normes dels centres geriàtrics, residencials i sociosanitaris durant la pandèmia de la COVID-19– va sol·licitar que es realitzés una inspecció perquè havia detectat «anomalies» en el centre.

Les mateixes fonts detallen que la inspecció es va efectuar el 15 de juny i especifiquen que, durant la visita, els tècnics de Salut van constatar que el centre no disposava d'habitacions individuals, que els banys eren compartits i que només es disposava d'un ascensor. La inspecció també va posar de manifest que les instal·lacions de la residència «necessiten amb urgència d'un pla de manteniment i conservació que permeti disposar d'unes condicions higièniques sanitàries òptimes per atendre els seus residents». Davant aquests fets, la Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitària va ordenar el trasllat de tots els residents, que s'han reubicat en diversos centres de la província de Girona en un operatiu que va començar el 30 de juny i va culminar el 10 de juliol. Des de l'Ajuntament van assegurar que «no teníem constància dels fets». També van afegir que dels 18 usuaris residents, només n'hi hauria dos de Vidreres.

Des de Salut van explicar que per fer el canvi de residències es va realitzar tests PCR als 18 usuaris, dels quals dos haurien resultat positiu en la prova tot i ser asimptomàtics. També van afegir que els darrers mesos no s'han detectat casos de COVID-19 a la residència. Les mateixes fonts van detallar que els dos positius es van traslladar a Orpea –l'equipament que Salut ha habilitat a Girona i on es deriven pacients positius que no requereixen ingrés hospitalari– per acabar de recuperar-se. Per últim, van afegir que no descarten prendre més mesures.