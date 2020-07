La CUP titlla de «desgavell» l'any de govern de JxCat a Santa Coloma

L'agrupació de la CUP a Santa Coloma de Farners ha fet valoració del primer any de mandat del govern tripartit del municipi –format per JxCat, IdS i ERC– sota l'alcaldia de Susagna Riera (JxCat) i el titllen de «desgavell». Els cupaires subratllen que la legislatura es va iniciar al juny del 2019 amb «el pacte de la vergonya», cal recordar que inicialment JxCat volia formar un govern tripartit amb IdS i PSC, un fet que va generar una revolta en el ple d'investidura que es va haver de suspendre i posteriorment es va modificar l'acord de govern, deixant el PSC a l'oposició i sumant ERC al govern. Els anticapitalistes afegeixen que durant aquest primer any de mandat han viscut «un tracte arrogant, autoritari, a vegades hipòcrita a vegades despòtic» i insisteixen en la necessitat de «més transparència, més sentit i valentia». Per concloure, subratllen que «seguirem al peu del canó!».