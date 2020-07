Hostalric retalla mig milió les inversions per l'excés de despesa del 2016 al 2019

Una auditoria externa realitzada sobre els anys 2016-2019 ha revel·lat incompliments en la norma de despesa i els plans econòmics financers d'Hostalric. Així ho va comunicar ahir l'Ajuntament després de conèixer els resultats de l'auditoria que es va encarregar el setembre de l'any 2019.

Segons el batlle del municipi, Nil Papiol (Sumem), «l'informe estableix que s'incompleix la regla de despesa i això ens deixava amb dues opcions: augmentar els impostos del 2021 o modificar els pressupostos». L'equip de govern ha optat per la segona opció i a partir de l'auditoria ha elaborat un pla econòmic i financer que es va aprovar en el darrer ple i que comportarà una modificació dels pressupostos que preveu reduir el capítol d'inversions previst per al 2020 en 545.754,02 euros i en 556.669,10 euros més per al 2021 per ajustar-se a la despesa financera. No ha transcendit quines seran les inversions que es posposaran o s'anul·laran a causa d'aquestes retallades.

Segons Papiol, l'informe deixa clar que «tot ve motivat perquè es van fer inversions mal finançades i per cobrir el desgavell van usar el romanent de tresoreria, quan la llei diu clarament que si no compleixes amb la regla de despesa, no pots usar el romanent de tresoreria» i afegeix que «per ajustar els comptes ens veiem obligats a reduir les inversions». Interpel·lat per conèixer si l'equip de govern prendrà alguna mesura més enllà de les pertinents modificacions financeres, Papiol respon que «ja hi ha hagut responsabilitats polítiques i la prova d'això és que [JxCat] no van aconseguir guanyar en les darreres eleccions i s'ha produït aquest canvi». Papiol també apunta que l'antic equip de govern «va ignorar» els informes municipals de tresoreria que alertaven de la situació.



Excés de despesa

En aquesta línia, i per fer front a aquest incompliment de la regla de la despesa –propiciat, entre d'altres i tal com indica l'auditoria, per l'ús del romanent de tresoreria per al finançament d'inversions corrents especialment els anys 2017 i 2018– l'informe de l'auditoria externa proposa un plec de restriccions econòmiques per als anys 2020 i 2021 per tal de «reconduir la despesa municipal» i això és el que s'ha reconvertit en el pla econòmic financer.

El pla econòmic financer insisteix que «la tendència a la reducció de l'estalvi net que s'ha produït en els darrers anys i que es veurà agreujada per les amortitzacions de les operacions de préstec previstes per als anys 2020 i 2021, limitarà les possibilitats d'inversions en els futurs exercicis si no s'acompanyen d'un increment dels ingressos corrents», és a dir, tot i que de cara al 2020 s'hagi resolt ajustar el deute reduint les inversions, el mateix document econòmic deixa entreveure la necessitat de fer una modificació de les ordenances fiscals i augmentar els impostos per incrementar la recaptació de l'Ajuntament.